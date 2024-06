Záhada najstaršieho vína je konečne odhalená: Má dvetisíc rokov a nachádza sa v ňom niečo, z čoho by vám prišlo zle

Aj keď mnohé staré vína sú veľmi cenené a dokonca sa niektoré predávajú a kupujú ako investícia, pričom bývajú oceňované pre svoju výnimočnú chuť, existuje aspoň jedno veľmi veľmi staré víno, ktorého by ste sa napiť určite nechceli. A to nielen preto, že po 2000 rokoch je pokazené, ale aj preto, lebo obsahuje popol mŕtveho človeka.

Ako píše portál IFL Science, v roku 2019 pri výkopových prácach v španielskom meste Carmona objavili podzemné rímske mauzóleum a predpokladá sa, že bolo postavené pre bohatú miestnu rodinu. V pohrebnej krypte následne objavili šesť urien s popolom, pričom jedna bola mimoriadne zvláštna.

Urna s vínom

Všetky okrem jednej obsahovali sypký materiál, čiže spopolnené pozostatky, ale jedna z nich bola až po okraj naplnená červenkastou tekutinou, uvádzajú autori vo svojej štúdii publikovanej v časopise Journal of Archaeological Science: Reports.

Na základe toho, v akom dobrom stave bola hrobka, ako aj samotné urny, sa vylúčilo, že by sa táto tekutina dostala do urny v priebehu času, a tak ostávala možnosť, že tekutina bola do urny daná počas pohrebu. Už vtedy mali vedci podozrenie, že by mohlo ísť o víno.

Zhoda s miestnymi vínami

Autori štúdie preto vykonali chemickú analýzu tekutiny, pričom namerané hodnoty porovnávali s rôznymi vínami z tohto andalúzskeho regiónu. Ako sa ukázalo, vedci identifikovali 7 polyfenolov, ktoré sa zhodovali rovnako s tekutinou v urne, ako aj s lokálnymi vínami. Zaujímavé bolo, že neprítomnosť kyseliny syringovej naznačuje, že napriek červenkastej farbe tekutiny išlo o biele víno.

„Výsledky získané v našej štúdii silne naznačujú, že červenkastá tekutina v urne s popolom bola pôvodne víno, ktoré časom degradovalo a že bolo staré asi 2000 rokov a ide teda o najstaršie víno v tekutej forme, aké sa doteraz našlo,“ uzatvárajú vedci.

Vedci tiež naznačili, že urna mohla byť naplnená vínom počas akéhosi pohrebného rituálu, s cieľom, aby pomohlo zosnulému pri prechode do lepšieho sveta.