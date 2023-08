Do známej súťaže vín tajne prihlásili nechutné víno za 2,5 eura. Porota ho vychválila, dostalo zlatú medailu

Pri kúpe vína sa množstvo spotrebiteľov rozhoduje impulzívne. Zaujme ich etiketa, fľaša, či rôzne ocenenia, ktorými sa víno pýši. Veď ak víno ocenili na nejakej súťaži zlatými medailami, musí byť dobré aj pre konzumenta, ktorý víno nedokáže kvetnato popísať a môže len zhodnotiť, či mu chutí alebo nie.

Ocenenia predávajú vína

Je preto zrejmé, že mnohí výrobcovia vín sa chcú na svojej etikete hrdiť oceneniami, ktoré by mali zvýšiť predaj vín až o 15 %, uvádza Pluska. No nie každá súťaž je úplne vierohodná.

Jeden z najlepších belgických someliérov, Eric Boschman, sa spolu s časopisom On n´est pas des pigeons rozhodol, že sa pokúsia preveriť vinársku súťaž Gilbert et Gaillard, ktorá oceňuje vína každé tri mesiace. Zamieril preto do supermarketu, s cieľom kúpiť lacné víno podradnej kvality. Našiel podľa neho nechutné víno s cenovkou 2,5 eura.

Samozrejme, len tak ho nemohol do súťaže prihlásiť. Vymyslel preň nový názov — Le Château Colombier a príbeh o tom, že sa vyrába z hrozna z regiónu Côtes de Sambre and Meuse v belgickom Valónsku.

Víno získalo medailu

Do súťaže bolo potrebné okrem vína poslať aj vstupný poplatok 50 eur. Taktiež bolo potrebné zaplatiť a poslať chemickú analýzu vína. Tú, žiaľ, museli sfalšovať, lebo víno nedosahovalo potrebné kvality. Avšak na tom až tak nezáležalo, keďže predpokladali, že výsledky aj tak nebudú nikoho zaujímať a najmä, súťaž nebude vína nezávisle testovať.

Už tento krok ukazuje na možnosť podvodu v súťaži, keďže by sa mohlo očakávať, že prestížna vinárska súťaž si bude dávať vína chemicky analyzovať sama, aby nedošlo k podvodu.

Zároveň tiež Boschman spustil kampaň ohľadom jeho vymysleného vína na sociálnych sieťach a začal vychvaľovať Le Château Colombier.

Jeho snaha vôbec nevyšla nazmar. Porota ohodnotila 2,5-eurové víno, na ktorom si zvyčajne pochutnávajú belgickí bezdomovci, zlatou medailou, pričom ho porotcovia, ako uvádzajú TV noviny, označili ako „víno jasne granátovo červené, z ktorého je cítiť kôstkovina, ríbezle a decentný dub. Príjemné, nervózne a bohaté víno s čistou vôňou, ktoré sľubuje príjemnú komplexnosť.“

Súťaž tiež núkala, aby si zlaté nálepky na fľaše Boschman kúpil.

Snahou celej tejto akcie bolo, že nie všetky vinárske súťaže sú poctivé a majú k hodnoteniu vín profesionálny prístup. Určite ale netreba všetky hádzať do rovnakého koša, aj keď pre laika a spotrebiteľa je v konečnom dôsledku, keď stojí pri regáli s vínami, zložité určiť, ktoré ocenenia majú aj svoju váhu.

Preto je asi najlepšie pri výbere vín navštíviť lokálneho predajcu a nechať si poradiť a ten vám môže pokojne odporučiť víno, ktoré síce nemusí byť ovenčené zlatými medailami, no splní to, čo od neho čakáte — bude chutiť vám a vašim blízkym.