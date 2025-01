Záhada na plážach v Sydney: Vlny vyplavili na pobrežie tajomné gule, ich obsah vás možno znechutí

Austrálske úrady v utorok až do odvolania uzavreli deväť pláží v okolí Sydney po tom, čo na ne vyplavilo záhadné biele a sivé gule. Medzi uzavretými sú aj turistami vyhľadávané pláže v štvrtiach Manly a Dee Why, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a AFP.

Miestne úrady uviedli, že na gule ich upozornil Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) štátu Nový Južný Wales, ktorému pomáhajú pri odoberaní vzoriek.

Podobné záhadné objekty v tvare gule s veľkosťou golfových loptičiek vyplavilo v októbri minulého roka i na obľúbené sydneyské pláže Bondi a Coogee. Situácia sa zopakovala v decembri v oblasti pri letisku v Sydney.

🚨🇦🇺 Sydney has closed nine beaches, including Manly Beach, due to mysterious ball-shaped debris washing ashore.

The Northern Beaches Council is working with the Environment Protection Agency to test and remove the debris, which is mostly marble-sized. pic.twitter.com/D1pi0ehrQF

