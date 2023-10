Zafarbí sa bazén namodro, keď sa do neho vymočíš? Takto zistíš, či niekto vo vode vykonal malú potrebu

To je otázka, ktorá v detstve trápila mnohých. Musím ťa, bohužiaľ, sklamať, takýto modrý indikátor, slúžiaci na preukázanie prítomnosti moču vo vode, neexistuje. Pritom je nespočetné množstvo ľudí, ktorí veria v tento mýtus.

Tento text je skrátená ukážka kapitoly našej knižnej novinky od učiteľa chémie a biológie a popularizátora vedy, Ivana Gábriša. V knihe Vedecké okienko odpovedá Ivan na 100 otázok, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás.

Napriek tomu netreba strácať nádej, pretože je tu iný spôsob, ako odhaliť vinníka, ktorý si uľavil do bazéna. Avšak nie priamo dôkazom výskytu močoviny z moču. V dnešnej dobe už máme k dispozícii analytické metódy, ktorými sme schopní spozorovať aj tie najmenšie koncentrácie rôznych látok. Čo sa týka moču v bazénoch, vedci prišli na novú metódu zisťovania jeho prítomnosti vo vode – snažia sa vypátrať stopové množstvá umelých sladidiel. Je to celkom prekvapivé, pretože sa nezameriavajú špecificky na močovinu, hlavný produkt metabolizmu dusíkatých látok v tele.

Umelé sladidlá nemajú pre naše telo žiadnu kalorickú hodnotu. Slúžia len ako náhrada sladkej chuti namiesto cukru a pri trávení ich nedokážeme rozložiť. Naším telom teda prejdú nezmenené a vylúčime ich spolu s močom. Medzi jedno z najbežnejších sladidiel patrí acesulfám draselný, a práve túto chemickú látku dokážeme v bazéne vystopovať. Ako výsledok získame teoretický odhad koncentrácie umelých sladidiel na jeden liter vody, ktorý vieme následne prepočítať na objem moču vypusteného priamo do bazéna.

Máme za sebou teóriu detekcie moču v bazéne, teraz sa ho poďme zbaviť. Iste tušíš, že na dezinfekciu bazénov sa najčastejšie používa chlór. Ten účinne likviduje baktérie a udržiava vodu nezávadnú a vhodnú na kúpanie. Ak si si niekedy pričuchol k chlórovým tabletám, určite bez problémov rozoznáš ich špecifickú, prenikavú a štipľavú vôňu.

Cítime v bazéne len chlór rozpustený vo vode?

Odpoveďou je, že typický bazénový „chlórový“ zápach, u mnohých spájaný s letom a krásnymi zážitkami, je výsledkom reakcie močoviny s chlórom. Áno, presne tej látky, ktorá sa nachádza v moči. Pri tejto reakcii sa močovina za pomoci chlóru premení na trichloramín, ktorý je zodpovedný za tento dobre známy bazénový zápach. A to nie je všetko, trichloramínu vďačíme aj za červené a podráždené oči pri potápaní. Tento produkt má rovnaký zápach ako chlór.

Ak mi neveríš a chceš si to overiť svojím vlastným experimentom, budeš k tomu potrebovať dve nádoby s vodou, do ktorých hodíš chlórovú tabletu. Do jednej z nádob bude treba pridať trochu moču a potom ich necháš odstáť. Po niekoľkých dňoch ti zostane jedna nádoba takmer bez zápachu a v druhej bude stále zapáchať „chlór“. Ak nabudúce pri kúpaní zacítiš tento zápach, môžeš si byť istý, že do bazéna už ktosi vykonal malú potrebu.