Záchranná akcia bola fiasko, zomrelo 200 detí. Masaker v Beslane bol najhorší teroristický útok na školu v histórii

Z času na čas sa z médií dozvedáme o tom, ako ďalší pomätenec spustil v škole plnej detí paľbu. O život takto zbytočne prichádzajú desiatky nevinných obetí. Medzi tie najsmrtiacejšie incidenty, ktoré sa odohrali v priestoroch škôl, sa zapísal aj teroristický útok v ruskom meste Beslan.

V článku sa dozviete aj: prečo čečenskí teroristi zaútočili na školu;

čo sa dialo, kým držali deti, učiteľov a rodičov v telocvični;

aké následky mal útok;

ako na incident spomína žena, ktorá útok prežila, no prišla o dve deti.

Mal to byť začiatok školského roka plný osláv

Prvý september začínal v Beslane pre mnohých radostne. Deti sa po prázdninách vracali do školy a mnoho rodičov sprevádzalo svoje ratolesti. Ako ale informuje web All That Is Interesting, čoskoro sa spustila lavína udalostí, následkom ktorej sa útok v beslanskej škole zapísal medzi tie najtragickejšie a najkrvavejšie v dejinách.

Bolo 9 hodín ráno, keď na školské ihrisko vtrhlo 32 po zuby ozbrojených čečenských vojakov (vrátane 2 žien). Beslan bol len niekoľko hodín cesty od čečenských hraníc. Aj keď bolo po páde Sovietskeho zväzu Čečensko oficiálne uznané za nezávislé, Rusko sa snažilo udržať si nad ním kontrolu a po roku 1994 vypukli krvavé boje.

V priebehu niekoľkých rokov čečenskí vojaci zaútočili už viackrát. Počas útoku v rušnom moskovskom metre v roku 2004 zomreli viac ako dve desiatky ľudí. V roku 2002 vypustili jedovatý plyn do priestorov moskovského divadla, následkom čoho zomrelo viac ako 100 ľudí. V auguste roku 2004 vyhodili do vzduchu dve civilné lietadlá a v septembri sa rozhodli zaútočiť na školu plnú detí.

Podľa webu History sa niekoľkým ľuďom podarilo ujsť hneď, ako teroristi vpadli do priestorov školy. Ostatných však vojaci nahnali do malej prehriatej telocvične. Odhaduje sa, že rukojemníkmi čečenských teroristov sa stalo viac ako 1 100 ľudí. Niektorých zastrelili okamžite. Čoskoro sa začalo vyjednávanie, Čečensko od Ruska žiadalo, aby stiahlo z jeho územia svoje vojská.

Vyše 1 000 ľudí držali v neľudských podmienkach

Ako informuje NPR, maskovaní vojaci dali deťom, rodičom a učiteľom jasné pokyny. Žiadne telefóny a nikto nesmel prehovoriť bez povolenia. Z davu si vybrali niekoľko chlapcov, ktorí im mali pomôcť po telocvični rozmiestniť výbušniny. Okolo školy sa začali zhromažďovať vydesení príbuzní zajatých ľudí.

Už v poobedňajších hodinách toho istého dňa vojaci zastrelili dve menšie skupiny chlapcov. Následne poslali von jedného z rukojemníkov s odkazom, na ktorom boli spísané požiadavky. Nikto netušil, že v budove je až 1 100 ľudí, mysleli si, že čečenskí vojaci držia nanajvýš 120 rukojemníkov. Agresivita zo strany vojakov sa čoraz viac stupňovala.

V popoludňajších hodinách druhého dňa čečenskí vojaci sľúbili, že incident plánujú ukončiť pokojne a prepustili 11 matiek s 15 deťmi. Napriek tomu ale teroristi držali zajatcov v neľudských podmienkach aj počas tretieho dňa. Tri dni nemali žiadne jedlo a dva dni boli bez vody a bez toalety. Podľa webu Britannica sa niektorí z nich uchýlili k pitiu vlastného moču. Po tom, ako vojaci rozbili umývadlá, aby ľudia nemohli piť, deti zbierali zvyšky vytečenej vody do tričiek a žmýkali si ich do úst.

Práve na tretí deň sa z budovy školy ozvala explózia. Ruské špeciálne jednotky sa rozhodli, že viac čakať nebudú a okamžite vtrhli dnu. Výbuch okamžite zabil časť rukojemníkov, ďalší zomreli počas požiaru, ktorý v telocvični vypukol, alebo počas prestrelky medzi ruskými a čečenskými vojakmi. Niektorí do dnešného dňa veria, že explóziu omylom zapríčinil jeden z čečenských vojakov. Avšak bez ohľadu na to, či to bol zámer alebo náhoda, straty na životoch boli masívne.