Začali sa jesenné prázdniny: Do lavíc sa žiaci vrátia v pondelok, ďalšie voľno potrvá viac ako 2 týždne

V stredu sa pre žiakov základných a stredných škôl začali jesenné prázdniny. Sú to prvé prázdniny v tomto školskom roku. Do školy sa vrátia v pondelok 4. novembra.

Po jesenných prázdninách si školáci budú môcť znova oddýchnuť počas Vianoc. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v piatok 20. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2025, a to v stredu 8. januára.

Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Košického kraja a Prešovského kraja v termíne od 17. do 21. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 24. do 28. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja, a to v termíne od 3. do 7. marca.

Pred letom si žiaci ešte oddýchnu počas veľkonočných prázdnin. Školáci budú od školy oddychovať od 17. do 22. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 23. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 30. júna do 31. augusta. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.