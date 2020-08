Vreskot 5 predstaví staré známe tváre aj hviezdu seriálu You z Netflixu. Na premiéru v kinách si počkáme dlhšie

Hororová séria Vreskot sa vráti piatykrát vo veľkom štýle. Žiaľ, bez niektorých dôležitých ľudí, vďaka ktorým dokázal štvorica predchádzajúcich filmov nadobudnúť kultový charakter.

O tom, že horor Vreskot (Scream) sa opäť vráti na plátna kín v novom pokračovaní, sa už nejaký ten piatok vie. Doposiaľ však bolo záhadou viacero detailov, ktoré tvorcovia uplynulý víkend konečne prezradili. Známy je tak už okrem návratov niektorých hereckých mien z predchádzajúcich dielov aj oficiálny dátum premiéry.

Ešte si chvíľu počkáme

Na Vreskot 5 v kinách si však budeme musieť počkať o čosi dlhšie – jeho celosvetová premiéra je naplánovaná na 14. januára 2022. Informovali o tom tvorcovia na sociálnych sieťach. Čakanie na najúspešnejší slasher 90. rokov však istotne skrátia novinky zo zákulisia príprav nového pokračovania a tých je aj teraz pomerne dosť.

Staré-známe tváre

Samozrejme, samotný dej piateho Vreskotu zostáva stále zahalený rúškom tajomstva, známe sú však mená hercov, ktorých v pripravovanom novom diele úspešnej série uvidíme.

Medzi navrátilcami z predchádzajúcich dielov je to (kedysi manželská) dvojica hercov David Arquette a Courteney Cox, ktorí si zopakujú svoje slávne postavy – šerifa Deweyho a reportérky Gale Weathersovej.

Otázna stále zostáva účasť hlavnej hrdinky celej franšízy – herečky Neve Campbell alis Sidney Prescott. O nej sa stále vedú dišputy na rôznych filmových i hororových fórach, všetci však predpokladajú, že ide o ťah tvorcov filmu a Sidney napokon v novom Vreskote predsa len uvidíme. Zas, čo by to bolo za Vreskot, keby v ňom nebola Sidney, všakže?

Bude aj veľa nováčikov

Tvorcovia ale prezradili aj ďalšie herecké mená, ktoré sa v pripravovanej snímke objavia. Nováčikom bude napríklad herečka Jenna Ortega známa aj vďaka seriálu You z dielne streamovacej služby Netflix. Jednu z nových postáv stvárni aj menej známa Melissa Barrera. Rovnako ako v prípade Ortegy však stále zostáva záhadou, koho tieto dve divečence stvárnia.

Samozrejmosťou bude slávna maska vraha (Ghostface) inšpirovaná ešte slávnejším obrazom Výkrik expresionistického maliara Edvarda Muncha.

Množstvo špekulácií

S prípravou piateho Vreskotu však vyvstáva aj množstvo špekulácií o samotnom deji. Tvorcovia totiž novinku propagujú ako reboot celej série, avšak so starými postavami. Špekuluje sa, že by sme mali byť svedkami reštartu série, v ktorej sa na všetky pokračovania zabudne a predstaví sa nám celkom nový príbeh.

V hre je údajne aj možnosť nadviazania na prvý diel z roku 1996 po vzore Halloweenu z roku 2018, v ktorom tvorcovia odignorovali všetky možné pokračovania rovanko úspešnej série a nadviazali na úplne prvý film. Či to tak však bude aj v prípade Vreksotu, zatiaľ nevedno.

Ďalšou zo špekulácií je návrat postavy Kirby Reed, ktorú vo Vreskote 4 stvárnila herečka Hayden Panettiere. Tá besnenie vraha v tomto pokračovaní neprežila, možností ako ju priviesť opäť k životu, je však niekoľko a keďže si ju fanúšikovia obľúbili, žiadajú tvorcov, aby ju priviedli naspäť. Rovnaké želanie napokon vyjadril aj herec David Arquette v rozhovore pre web Hollywood Life.

Réžia v rukách talentovanej dvojice

Okrem pár hereckých mien je známa aj krátka, avšak nič nehovoriaca synopsa. Podľa nej bude Vreskot 5 sledovať príbeh ženy vracajúcej sa do rodného mestečka, v ktorom vyčíňa neznámy, maskovaný vrah. Čiže nič, čo by sme nepoznali z predchádzajúcich Vreskotov.

O réžiu sa tentokrát postará dvojica režisérov Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett zodpovedná za vydarený thriller Nevesta na zabitie (Ready or Not). Ten medzi fanúšikmi slasherov vyvolal pomerne slušné ohlasy, preto sú mnohí radi, že práve Vreskot 5 dostali na starosť práve oni (Neestu a aj prvé tri Vreskoty nájdete aj na streamovacej službe HBO GO).

Scenár napíšu James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac) a Guy Busick (Ready or Not). Producentom bude Kevin Williamson, autor scenárov prvých štyroch filmov (pri treťom však napísal len námet) Jediným, kto sa nevráti, je zosnulý režisér Wes Craven, ktorý v roku 2015 podľahol rakovine.

Hororová séria Vreskot patrí medzi kultové záležitosti svetovej kinematografie. Práve tento film totiž dokázal v 90. rokoch 20. storočia oživiť inak umierajúci subžáner hororov. Vreskot patrí medzi najzárobkovejšie slashery v dejinách kinematografie a na základe tohto námetu vznikol aj televízny seriál z dielne MTV. S veľkým úspechom sa však nestretol a na obrazovkách sa ohrial len tri vysielacie sezóny.