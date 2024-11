Zabudnite na New York aj Londýn: Najdrahšia nákupná ulica na svete sa nachádza v tejto európskej krajine

Rebričku najdrahších nákupných ulíc na svete už nekraľuje New York alebo Londýn. Prvýkrát ich „porazilo“ talianske Miláno.

Najdrahšou nákupnou ulicou na svete je Via Monte Napoleone, ukázal to rebríček realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield. Prvé miesto si zaistila s ročným nájomným 20 000 eur za meter štvorcový, pričom ide o nárast o 11 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Piata avenue v New Yorka obsadila druhé miesto, tam ročné nájomné stojí 19 537 eur za meter štvorcový.

Londýnska ulica New Bond Street sa nachádza na treťom mieste s nájomným 17 210 eur za štvorcový meter. Štvrtá priečka patrí Tsim Sha Tsui v Hongkongu a do „top päťky“ sa dostala aj Avenue des Champs-Élysées v Paríži.

Celkovo sa nájomné zvýšilo v 79 zo 138 analyzovaných obchodných ulíc. „Významný rast zaznamenali aj európske lokality, najmä v Taliansku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve, kde dopyt po luxusných priestoroch pokračuje,“ uvádza Cushman & Wakefield.

Spomedzi miest, ktoré sú najbližšie k Slovensku, sa do rebríčka prebojovala aj viedenská ulica Kohlmarkt, ktorá obsadila 10. miesto. Ako uvádza portál Novinky. cz, 20. priečku obsadila Parížska ulica v Prahe s ročným nájomným 2 700 eur za meter štvorcový. Česká metropola je v rebríčku v rámci Európy na 11. mieste, prvenstvo jej patrí v oblasti strednej a východnej Európy.