Zabudnite na Londýn: Toto je najlepšie britské mesto na rok 2024, letenka vás vyjde len na 64 eur

Londýn si zamilovalo aj množstvo Slovákov. Veľká Británia však toho ponúka omnoho viac. Time Out označil za britské mesto roka 2024 Bristol. Môže sa pochváliť, okrem iného, aj najdlhším pásom nezávislých obchodov v Európe.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zapíšte si ho na cestovateľský zoznam

Ako informuje Time Out, zoznam najlepších 15 britských destinácií, ktoré by ste na budúci rok mali zapísať na svoj cestovateľský zoznam, obsahuje malebné prímorské mestečká, rušné mestá, ale aj krásne ostrovy. Tieto miesta sú dôkazom toho, že nemusíte cestovať ďaleko, aby ste spoznali niektoré z najlepších jedál, nápojov a atrakcií.

Jednoznačným víťazom je Bristol. Jeho kultúrna scéna je podľa Mail Online rovnako vzrušujúca, ako londýnska. Nájdete tu nádherné ulice a môžete si plnými dúškami užívať rušný a rozmanitý nočný život. Ako by mal vyzerať dokonalý deň v Bristole? Časopis Time Out odporúča navštíviť obchody na Gloucester Road, najväčší pás nezávislých predajcov v Európe, a naskočiť na vodný autobus Bristol Ferry a pozrieť si mesto z vody. Nemali by ste si nechať ujsť ani množstvo festivalov a ďalších podujatí, ktoré Bristol organizuje. Ak sa rozhodnete Bristol zažiť na vlastnej koži, letenka z viedenského letiska vás vyjde len na 64 eur.

Samozrejme, v Bristole by vaše cesty nemali ani zďaleka končiť. Kávu a umenie si môžete užiť v Hulle. Nádherné piesočnaté pláže a azúrovomodré more vám zas zdvihne náladu na Isles of Scilly. Samozrejme, Londýn je cestovateľskou klasikou, ktorá prirastie k srdcu vari každému.