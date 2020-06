Zabudnite na bizarný námet Ľudskej stonožky: V chystanom horore bude postavy desiť prekliaty švédsky nábytok

Milovníkov hororových filmov a slušných béčiek už zrejme neprekvapí žiaden námet. Po Ľudskej stonožke, vraždiacich šatách či ženách, ktoré onanujú nad umierajúcimi ľuďmi totiž prichádza ďalší pomerne bizarný horor. V strašidelnej novinke s prvkami komédie bude hlavných hrdinov desiť prekliaty švédsky nábytok.

Ako informuje web Deadline, produkčná spoločnosť New Republic Pictures, stojaca napríklad za úspešným vojnovým filmom 1917 režiséra Sama Mendesa, zakúpila práva na sfilmovanie knižky amerického spisovateľa Gradyho Hendrixa s názvom Horrorstör. V ňom nazrieme do obchodu s nábytkom, ktorý nápadne pripomína tovar obľúbeného obchodného domu Ikea. Prekliaty nábytok tak bude zrejme hlavným podozrivým pri divných udalostiach, ktoré sa v priestoroch obchodu v americkom Celevelande stanú.

Prekliaty tovar v predajni s nábytkom

Ako píše web Coming Soong, humorne ladená hororová novela Horrorstör prvýkrát vyšla v roku 2013 a rozpráva príbeh obchodu Orsk v Clevelande v štáte Ohio. Zamestnanci tohto obchodu s nábytkom zažívajú pomerne zvláštne príhody, pretože vždy ráno, keď prichádzajú do práce, nájdu na predajnej ploche kusy porozbíjaného tovaru. Na bezpečnostných kamerách však páchateľ zachytený nie je a nikto si nevie vysvetliť zvláštne veci, ktoré sa dejú v obchode počas noci.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 𝙰𝚗𝚗𝚊 (@book.mood), 28 Dec 2019 o 10:58 PST

Traja zamestnanci obchodu sa preto rozhodnú absolvovať nočnú zmenu, aby záhadu rozlúskli. Na ich smolu sú ale svedkami skutočne podivných udalostí – od zvláštnych zvukov až po rôzne výjavy, ktoré zachádzajú ďaleko za ich predstavivosť.

Nejde o prvý pokus o adaptáciu

O tom, kto si v pripravovanej hororovej novinke zahrá, zatiaľ nie sú známe ďalšie informácie. Je však isté, že výkonnými producentmi snímky bude autor knižnej predlohy Gardy Hendrix, spolu s vydavateľom Brettom Cohenom. Snímka vznikne v produkcii spomínanej spoločnosti New Republic Pictures.

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa tento námet rozhodli filmári zhmotniť do podoby audiovizuálneho diela. V roku 2015 mohol na základe literárnej predlohy vzniknúť hororový seriál, ktorý bol ponúknutý americkým TV staniciam FOX a AMC. Obe ho však odmietli. Prekliaty nábytok to tak skúsi aspoň jedenkrát na divákov v kine.