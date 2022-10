Zabila vlastné deti, lebo ich pokladala za zombíkov. Oddanú matku premenil náboženský kult na desivé monštrum

Je náročné predstaviť si ženu, ktorá by bola schopná zámerne ublížiť vlastným deťom. Lori Vallow sa však pod vplyvom náboženského kultu premenila na monštrum. Zavraždila svoju vlastnú 16-ročnú dcéru a len 7-ročného syna.

V článku sa dozviete aj: kto bola Lori Vallow;

ako sa Chad Daybell stal súčasťou jej života;

prečo si myslela, že jej manžel je démon a deti sú zombíci;

ako jej deti zmizli.

Zmiznutie jej detí ju netrápilo

Písal sa september roku 2019, keď z ničoho nič za záhadných okolností zmizla 16-ročná Tylee Ryan a jej 7-ročný brat JJ. Väčšina rodičov by bola zdrvená, zdalo sa však, že Lori Vallow zmiznutie jej dvoch detí ani najmenej netrápi, píše portál All That Is Interesting. Fakt, že sa ani nijak nesnažila pomôcť polícii pri vyšetrovaní, z nej urobil hlavnú podozrivú.

Čoskoro sa ukázalo, že len niekoľko mesiacov pred zmiznutím jej detí za podozrivých okolností zomrel aj jej manžel (už štvrtý v poradí) Charles. Krátko na to sa Lori vydala za Chada Daybella, zvláštneho muža, ktorý bol kedysi hrobárom, no teraz bol doslova posadnutý koncom sveta. O konci sveta, o svojej hrobárskej práci, ale aj o zážitkoch blízkych smrti napísal až 25 kníh.

Len mesiac po zmiznutí jej detí pritom zomrela aj Chadova manželka Tammy Daybell, s ktorou mal 5 detí. Podľa pôvodnej správy zomrela z prirodzených príčin v spánku, neskôr sa však ukázalo, že to tak nebolo. To ale Lori a Chadovi nezabránilo v tom, aby ako vysmiati novomanželia pózovali pred fotoaparátom na svojej havajskej svadbe.

Život jej obrátili naruby Chadove knihy

Ako sa z manželky a matky stalo monštrum? Ľudia, ktorí Lori poznali, tvrdili, že bola s Charlesom šťastná. Vychovávali dcéru Tylee z Lorinho predošlého manželstva a v roku 2014 si spoločne adoptovali syna menom JJ, informuje web CBS News. Lori mala aj staršieho syna Colbyho. JJ bol autista a Lorine priateľky ju popisovali ako dokonalú matku, ktorá s ním mala nekonečnú trpezlivosť.

Všetko sa zmenilo v roku 2017, kedy Lori začala čítať Chadove knihy týkajúce sa fiktívnych príprav na koniec sveta. O rok neskôr sa dvojica prvýkrát stretla osobne a začali spolu pracovať na nábožensky zameranom podcaste. Lori a Chad často hovorili o zombíkoch, teda o ľuďoch, ktorí stratili dušu a nahradili ju temní duchovia. Dokonca aj o vlastnom manželovi začala Lori tvrdiť, že je démon.

V roku 2019 to už napokon Charles nevydržal a šiel svoju manželku nahlásiť na políciu. Trvala na tom, že je bohyňa a musí sa pripraviť na koniec sveta. Charlesovi sa vyhrážala, že ho zabije. Muž napokon podal žiadosť o rozvod a odôvodnil ju tým, že má obavy o svoju bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť ich detí. Ukázalo sa, že jeho strach bol oprávnený. Keď totiž išiel vyzdvihnúť syna, aby ho odviezol do školy, v prenajatom dome ho zastrelil Alex Cox, Lorin brat.

Deti mali temnú auru, boli vraj zombíci

Alex tvrdil, že medzi Charlesom a Lori sa strhla hádka a strieľal preto, aby svoju sestru ochránil. Deti jeho výpoveď potvrdili. Cox však napadol aj jedného z Loriných predchádzajúcich manželov, Tyleenho otca Josepha Ryana. Dokonca sa mu vyhrážal zabitím, za čo skončil na 3 mesiace za mrežami. V roku 2018 Ryan zomrel, údajne na následky infarktu.

Krátko po Charlesovej smrti sa Lori, jej dve deti a jej brat presťahovali bližšie k Chadovi. Práve po tejto udalosti Tylee a JJ zmizli, informuje The Cinemaholic. Keď sa priatelia, rodina, ale aj úrady začali zaujímať o miesto ich pobytu, Lori vždy prišla s novými klamstvami a výhovorkami. Raz hovorila, že deti sú u priateľov, inokedy tvrdila, že Tylee zomrela v roku 2017, čo starých rodičov dievčaťa naozaj vystrašilo a zalarmovali políciu.

Niektorým priateľom povedala, že Tylee mala temnú auru a taktiež ju nazývala zombíkom. Aj JJ bol zombíkom a podľa Lori sa správal zvláštne. V decembri zomrel aj Alex Cox, o život ho údajne pripravila krvná zrazenina v pľúcach.

Polícia ju napokon koncom januára 2020 zatkla. V lete v tom istom roku skončil v putách aj Chad. Na jeho pozemku sa totiž našli obhorené ľudské pozostatky zabalené v igelitových vreciach a oblepené lepiacou páskou. Neskôr sa ukázalo, že to boli Tylee a JJ. Obvinený bol aj zo zabitia svojej manželky Tammy, informuje The Sun.

Lori trvá na svojej nevine

Podľa NBC News bola napokon Lori obvinená z dvojnásobnej vraždy, no žena trvá na svojej nevine. Súd ju na istý čas prehlásil za nepríčetnú, stále je však za svoje skutky zodpovedná. Okrem toho, že svoje deti považovala za zombíkov, Tylee údajne zabila preto, aby mohla namiesto nej poberať peniaze, ktoré dostávala po smrti svojho otca od štátu.

Daybell bol obvinený z trojnásobnej vraždy a zo sprisahania s cieľom spáchať vraždu, no svoju vinu taktiež popiera. Prokurátori v jeho prípade žiadali trest smrti. Trest smrti alebo doživotie hrozilo aj Lori. Súdny proces by mal pokračovať začiatkom roka 2023.



Prípad plný desivých zvratov dokumentuje aj séria z dielne Netflixu s názvom Sins of Our Mother (v preklade Hriechy našej matky). Ako informuje LAD Bible, diváci z nej ostali poriadne znechutení. Mnohí nechápu, ako ju náboženský kult vytvorený Chadom Daybellom mohol natoľko zmeniť a prinútiť ju siahnuť na život vlastným deťom. Na Twitteri sa objavili aj komentáre, ktoré hovoria, že Lori Vallow je skutočne desivou ukážkou toho, ako môže viera v náboženský kult získať nad človekom absolútnu kontrolu a zmeniť jeho hodnotový rebríček zvráteným spôsobom.