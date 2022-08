Zabil svojho otca, ukázalo sa, že bol jeho únoscom. Novinka na Netflixe je plná šokujúcich zvratov

Prípad Anthonyho Templeta je komplikovaný, zdokumentovaný si ho už čoskoro môžete pozrieť na Netflixe. Priznal, že svojho otca zastrelil, no myslí si, že je nevinný a neurobil nič zlé. Muž, ktorý ho vychovával, bol totiž zároveň jeho únoscom.

Kto je Anthony Templet?

Ako je možné, že bol 11 rokov nezvestný?

Prečo zabil svojho otca?

Je naozaj obeťou týrania, alebo je to chladnokrvný vrah?

11 rokov bol nezvestný

Anthonyho Templeta považovala jeho rodina 11 rokov za nezvestného. Ako píše portál Daily Mail, únoscom bol jeho otec Burt Templet, ktorý ho od matky vzal v čase, keď mal chlapec len 5 rokov. V roku 2019 sa Anthony ocitol v rukách polície, avšak nie preto, aby sa mohol opäť radostne zvítať so svojou rodinou. Putoval za mreže za to, že zo zbrane niekoľkokrát vystrelil do Burtovho torza a hlavy. Muž bol prevezený do nemocnice, svojim zraneniam však napokon po niekoľkých dňoch podľahol.

Anthony údajne strieľal preto, lebo sa medzi nimi strhla hádka. Jeho otec bol násilník a správal sa agresívne, navyše bol opitý. Burt obvinil Anthonyho z toho, že telefonoval jeho bývalej manželke. Anthony sa pokúšal pred otcom ujsť, zavrel sa preto v jeho izbe, kde mal Burt 2 zbrane. To, že je chlapec nažive, sa rodina dozvedela až po tom, čo bol obvinený z vraždy.

Ako informuje portál WAFB, rodina je na Anthonyho hrdá za to, že sa dokázal ubrániť pred tyranom, ktorý ho terorizoval dlhých 11 rokov. Anthonyho sestra Natasha sa vyjadrila, že Burt a ich matka boli spolu približne 10 rokov. Celý vzťah však bol nesmierne toxický, rodina si prešla hrôzou, akú by ste nepriali ani tomu najhoršiemu nepriateľovi.

Burt obe svoje manželky bil, bol agresívnym tyranom

V čase, keď bol Anthony ešte malým dieťaťom, ho Burt často držal na rukách v momentoch, keď na jeho matku útočil, píše Oxygen. Jedného dňa ho však jednoducho vzal z domova v Texase a zmizol. Natasha a jej matka kontaktovali políciu a po celom meste rozmiestnili letáky s tvárou strateného chlapca, ale aj jeho otca. Snaha ale bola márna.

Burt sa neskôr znova oženil, jeho správanie však ostávalo rovnaké. Jeho druhá manželka sa s ním začiatkom roka 2019 rozviedla a obrátila sa na súd. Požiadala úrady, aby Burtovi zakázali približovať sa k nej. Na sociálnych sieťach písala, že ju Burt bil a dokonca ju pripravil o niekoľko zubov. Podľa portálu NY Post bol Burt v rokoch 2001 a 2002 dvakrát obvinený z napadnutia, prípady však napokon boli zamietnuté.

Incident šokoval aj susedov, aj keď vždy sa im zdalo, že s rodinou niečo nie je celkom v poriadku. Burt svojho syna držal v ústraní a susedom vždy tvrdil, že ho vzdeláva doma, verejnú školu nikdy nenavštevoval. Nemohol ho ale držať neustále pod zámkom, niekoľko mesiacov pred vraždou sa Anthonymu podarilo nájsť si prácu. Jeho otec ho však neustále sledoval, všade v dome mal namontované kamery, chcel vedieť o každom synovom kroku.

Práve som zabil svojho otca

Zamotaný prípad dokumentuje aj trojdielny seriál na Netflixe s názvom I Just Killed My Dad. Ukážku k seriálu streamovací gigant uverejnil 28. júla, premiéry by sa diváci mali dočkať už 9. augusta. Ako môžete sami vidieť, súčasťou seriálu je rozhovor so samotným Anthonym, ktorý tvrdí, že nič zlé neurobil a jeho otec bol zlý muž. Zabil ho v sebaobrane po rokoch zanedbávania a týrania.



Ako informuje Netflix Life, zdá sa, že na tieto okolnosti prihliadol aj súd, ktorý uznal, že chlapec vraždu neplánoval. Dostal preto mierny trest – 5 rokov podmienečne a pod dozorom (aj keď hrozilo, že za mrežami strávi zvyšok života). Súd mu stanovil aj ďalšie podmienky, musí vyštudovať a nájsť si prácu. Ak tak urobí, záznam z jeho registra bude podľa portálu Fox 8 Live vymazaný.

Samozrejme, niektorí ľudia majú obavy z toho, či Anthony vyzradil celú pravdu. Na niektorých pôsobí ako prázdne plátno bez emócií a empatie. Vyvstávajú aj pochybnosti o tom, či Burt na svojho syna skutočne zaútočil. Polícia totiž na chlapcovom tele nenašla žiadne modriny či škrabance, ktoré by tomu nasvedčovali. Niektorí sú preto presvedčení o tom, že Anthony nekonal v sebaobrane, ale na otca strieľal s jasným zámerom zabiť ho.

Režisérka Skye Borgman, ktorá za vznikom seriálu stojí, mapuje, čo všetko viedlo napokon k takému dramatickému vyvrcholeniu. Naozaj za tým všetkým bol únos a roky zneužívania a neustáleho prenasledovania? Alebo je Anthony chladnokrvný vrah?