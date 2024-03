Zabil 14 ľudí a následne aj seba: Česko po najhoršej masovej streľbe v Prahe sprísňuje legislatívu o zbraniach

Český Senát schválil v stredu nový zákon o zbraniach a strelive, ktorým sa sprísnia pravidlá pre predajcov a držiteľov zbraní. Predajcovia budú musieť napríklad hlásiť podozrivé obchody, zatiaľ čo pre držiteľov zbraní sa skracuje lehota absolvovania povinných lekárskych prehliadok, a to z pôvodných desiatich na päť rokov, informuje televízia TV Nova.

Za návrh zákona hlasovalo 66 zo 75 prítomných senátorov, proti sa ako jediná vyslovila nezaradená senátorka Daniela Kovářová. Teraz poputuje na podpis českému prezidentovi Petrovi Pavlovi, keďže už koncom januára ho schválila Poslanecká snemovňa.

Preukaz vlastní okolo 300-tisíc ľudí

Zákon tiež oprávni políciu na zabavenie zbraní v prípade vyhrážok na sociálnych sieťach. Zavedie aj elektronické zbrojné preukazy. Lekárom umožní prístup do centrálneho registra zbraní, kde si budú môcť overiť, či je ich pacient držiteľom zbrane, približuje portál iDNES.cz. Zároveň budú mať povinnosť bezodkladne hlásiť polícii, ak by u takéhoto pacienta zistili ochorenie či komplikácie, ktoré by jeho spôsobilosť pre držbu zbrane mohli obmedziť.

Diskusia v Senáte sa týkala predovšetkým posudzovania psychickej spôsobilosti žiadateľov o zbrojný preukaz. V Českej republike má podľa dostupných údajov zbrojný preukaz zhruba 300-tisíc osôb, ktoré vlastnia dovedna okolo 700 000 strelných zbraní.

Návrh zákona vznikol ešte pred decembrovou streľbou na Univerzite Karlovej, pri ktorej študent zastreli 14 ľudí a následne aj sám seba. Legislatíva má platnosť nadobudnúť až od januára 2026, práve po zmienenej streľbe by však mali niektoré jej časti zaviezť ešte skôr – do novely už teraz platného zákona.