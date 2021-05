Za vraždu dievčatka sedeli takmer 40 rokov, čakali na trest smrti. Muži sú nevinní, dostali rekordné odškodné

Dôkazom je prípad ako vystrihnutý z filmu. Dvaja muži, Henry McCollum a Leon Brown, strávili desiatky rokov vo väzení za vraždu, ktorú nikdy nespáchali. Vďaka DNA analýze sa napokon dostali na slobodu, roky strávené vo väzení im však už nikto nevráti.

Dostali odškodné vo výške 75 miliónov dolárov

Henry McCollum a Leon Brown strávili desiatky rokov vo väzení. Obvinení boli ešte v roku 1983, a to zo znásilnenia a zavraždenia 11-ročného dievčatka, informuje portál The Guardian. Dvaja muži sú nevlastní bratia a majú intelektové deficity. Za roky strávené vo väzení dostanú odškodné vo výške 75 miliónov dolárov. Osemčlenná porota v Severnej Karolíne rozhodla, že každý z bratov by mal dostať odškodné vo výške 31 miliónov dolárov a k tomu milión dolárov za každý rok, ktorý strávili vo väzení, píše News & Observer .

McCollum a Brown za svoje práva bojujú už od roku 2015. Už od začiatku totiž tvrdili, že počas zatýkania došlo zo strany polície k porušeniu občianskych práv. Práve prešľapy zo strany polície mali viesť aj k falošnému obvineniu nevlastných bratov. Bratia boli na slobodu prepustení v roku 2014 po tom, čo sa ich nevinu podarilo dokázať za pomoci DNA analýzy. V čase, keď boli z brutálnej vraždy obvinení, boli obaja ešte len teenageri, Brown mal 15 rokov a McCollum 19. Okrem toho, mali nízke IQ a polícia ich mala k priznaniu prinútiť. Obaja boli napokon odsúdení na trest smrti.

Za mrežami stále ostávajú desiatky nevinných ľudí

McCollum strávil v cele pre väzňov odsúdených na smrť 31 rokov. Stal sa tak rekordérom Severnej Karolíny. Brownovi bol neskôr trest zmiernený, namiesto trestu smrti mu udelili doživotie. Nič to však nemení na tom, že bratia boli odsúdení neprávom a kým oni strávili roky vo väzení, vrah ostal naďalej na slobode. Obaja bratia utrpeli nenapraviteľnú traumu a psychickú ujmu.

Pod paľbou sa ocitli aj bývalí agenti SBI Leroy Allen a Kenneth Snead, ktorí boli súčasťou prípadu a podieľali sa na zatknutí dvoch nevinných mužov. Aj keď sú McCollum a Brown šťastní, že sa napokon po rokoch dočkali zadosťučinenia, tvoria len malé percento ľudí, ktorým sa dostalo takejto pomoci a bolo im vyplatené vysoké odškodné. Vo väzeniach však stále ostáva množstvo ľudí, ktorí sa ocitli v nesprávny čas na nesprávnom mieste, v skutočnosti sú však nevinní.