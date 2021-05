Dievčatkám nechával použitý kondóm a fotografiu. Vraha 8-ročnej April Tinsley sa podarilo dolapiť až po 30 rokoch

Odišla sa hrať so svojou kamarátkou, no domov sa už nikdy nevrátila. Jej vraha polícia nevedela dolapiť dlhých 30 rokov. Napokon ho chytila vďaka tomu, že malým dievčatkám písal výhražné listy, ku ktorým pripojil kondómy naplnené semenom.

Vrah ju znásilnil, zaškrtil a jej telo odhodil do priekopy

April Mary Tinsley sa 1. apríla v roku 1988 vybrala hrať do domu svojej kamarátky. Mala v tom čase ešte len 8 rokov. Domov sa už nikdy nevrátila. Ešte v ten istý deň o tretej poobede jej matka Janet Tinsley upovedomila políciu, ktorá po nej vyhlásila pátranie. Ako píše portál All That Is Interesting, všetci dúfali, že sa April len niekde zatúlala a domov sa vráti živá a zdravá. Po 3 dňoch sa však rodina dozvedela zdrvujúcu správu.

Malé dievčatko sa podarilo náhodnému okoloidúcemu nájsť v priekope približne 30 kilometrov od domova. Vykonaná pitva ukázala, že April niekto brutálne znásilnil, zaškrtil ju a jej telo odhodil ako nepotrebný odpad.

Nikto nevidel, kto April vzdal a kedy. Podľa portál Daily Mail sa objavil jeden svedok, ktorý tvrdil, že videl, ako na April kričal z modrej dodávky približne 30-ročný muž, potom sa pri nej auto pristavilo a muž ju niekam odtiahol. Táto stopa však nikam neviedla. V jej nohavičkách sa našlo semeno netvora, ktorý ju znásilnil, vzorka však bola primalá na to, aby bolo možné v tom čase na jej základe vytvoriť DNA profil páchateľa.

Ani na mieste činu sa nepodarilo nájsť stopy, ktoré by polícii pomohli páchateľa dolapiť. Zdalo sa, že páchateľ ostane už navždy na slobode a to napriek tomu, že polícii zanechal odkaz. Obyvatelia Fort Wayne žili v strachu, prípad však postupne chladol.

Dva roky po tom, čo sa vražda odohrala, sa však v neďalekej maštali podarilo nájsť ceruzkou naškriabaný nápis. Stále neznámy vrah sa priznal, že 8-ročnú April zabil a bude vraždiť znova. Ani tento odkaz však nepomohol dostať sa vrahovi na stopu. Polícia obdržala v priebehu rokov stovky tipov a vypočula desiatky ľudí, niektorých aj opakovane. Po čase sa však pri každom z nich ukázalo, že je to len ďalšia slepá ulička, ktorá vôbec nikam nevedie.

Dievčatkám nechával fotografie, výhražné listy a použité kondómy

K posunu v prípade došlo opäť až o niekoľko rokov neskôr, keď páchateľ znova úradoval. Malé dievčatká vo Fort Wayne strašil tým, že im na bicykloch nechával rukou načarbané výhražné odkazy, ku ktorým pripojil aj použitý kondóm. Ako na svojom webe informuje FBI, v odkazoch písal aj o April. Priznával, že ju zavraždil a dievčatká varoval, že práve ony sú jeho ďalšou obeťou a majú si dávať pozor, pretože ich sleduje.

Podobne ako odkaz načarbaný na stene, aj tie napísané na zdrapoch žltého linajkového papiera boli plné chýb, čo podľa polície vypovedalo o tom, akým človekom vrah vlastne je. Prvý takýto odkaz si na bicykli našla v roku 2004 len 7-ročná Emylee Higgs. Odkaz bol zabalený v plastovom vrecúšku, ktoré Emylee ukázala svojej matke. Tá bola z nálezu zhrozená. Aj keď totiž od vraždy malej April ubehlo už mnoho rokov, obyvatelia Fort Wayne ju majú stále v pamäti.

Dolapili ho vďaka moderným technológiám

Higgsovci okamžite upovedomili políciu. Tá si všimla, že rukopis sa nápadne podobá na rukopis človeka, ktorý sa pred rokmi priznal k vražde April Mary Tinsley. Podobných prípadov sa v tom istom roku zopakovalo ešte niekoľko, pričom v niektorých balíčkov vraj nezanechal len výhražný list a použitý kondóm, ale aj fotografiu, na ktorej je viditeľné nahé mužské telo od pása nadol. Následne vrah opäť stíchol. Polícia zatkla a vypočúvala jedného podozrivého sexuálneho delikventa, jeho DNA sa však nezhodovala so získanými vzorkami

Na základe analýzy vzoriek DNA dokázala polícia určiť, že muž, ktorý podsúva dievčatkám výhražné listy, kondómy a fotografie, je ten istý človek, ktorý chladnokrvne znásilnil a zavraždil April, píše portál FortWayneSNBC.

Ďalší posun v prípade nastal až v roku 2015, kedy sa vďaka modernej počítačovej technike podarilo vytvoriť profil páchateľa. V roku 2016 bola fotografia aktualizovaná, aby ukázala, ako by mohol vrah vyzerať v súčasnosti.

Páchateľa sa napokon podarilo dolapiť viac ako 30 rokov po tom, čo April zavraždil. Bol sním 59-ročný John D. Miller. Zdalo sa, ako keby políciu svojím konaním provokoval, akoby chcel, aby ho chytili. Keď polícia napokon vtrhla do prívesku, v ktorom žil, k činom sa veľmi rýchlo priznal. Okrem toho, polícia skonfiškovala všetko, čo v prívese našla a v kopách odpadkov sa povaľovali použité kondómy. DNA z nich sa zhodovala s DNA, ktorú sa podarilo získať v roku 2004 a 1988. Keď sa ho opýtali, či vie, prečo prehľadávajú jeho domov, okamžite ako odpoveď vyslovil meno April Tinsley. Muž bol obvinený zo znásilnenia maloletej osoby a z vraždy.

Súd mu vymeral 80 rokov za mrežami, o chlp sa vyhol trestu smrti



Miestni obyvatelia boli v šoku z toho, že páchateľom je práve Miller. Mnohí ho popisovali ako nenápadného suseda, ktorého stretávali v lokálnej krčme. Zdalo sa, že Miller sa vo svojej „sláve“ vyžíva. Polícii detailne popísal, ako April náhodou zbadal na ulici. Neďaleko odstavil svoje auto a počkal, kým k nemu dievčatko príde. Prikázal jej, aby nastúpila do auta a odviezol ju do rovnakého prívesu, v ktorom ho o 30 rokov neskôr zatkli. Priznal, že April chcel najprv len znásilniť, bál sa však, že ho chytí polícia. Preto sa rozhodol, že ju napokon zaškrtí, aby nemohla nikomu povedať, čo sa jej stalo a kto jej to urobil. Jej bezvládneho tela sa zbavil až na ďalší deň.

Miller sa pred súd postavil 19. júla v roku 2018. Ako píše portál CNN, Aprilinej matke Janet, ale aj zvyšku rodiny, padol balvan zo srdca, bála sa, že sa spravodlivosti už nikdy nedočká. Je to len jeden z mála prípadov, ktorý sa podarilo vyšetriť po desiatkach rokov vďaka technologickému pokroku. Aj keď to životy už obetiam nevráti, pozostalí sa aspoň môžu po rokoch zhlboka nadýchnuť s vedomím, že vrah konečne dostane trest, aký si zaslúži a nebude môcť ohroziť už nikoho ďalšieho.

Čo sa Millera týka, len o chlp sa vyhol trestu smrti. Sudca namiesto toho rozhodol, že ho odsúdi na 80 rokov v nápravnom zariadení New Castle, Indiana. Najskôr môže byť prepustený na slobodu 20. júla 2058, dovtedy bude mať 99 rokov Proti rozsudku sa vrah nemôže odvolať.