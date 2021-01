Za svoj megapodvod sa dostal do Guinnesovej knihy. Prezident Libérie získal vo voľbách vyše 1 500 % hlasov

Každá krajina má svoje čierne ovce, ktoré sa do dejín nezapísali kvôli dobrým skutkom, ktoré počas svojej kariéry stihli vykonať. Bývalý líbijský prezident Charles D.B. King však vyhral voľby skutočne bizarným spôsobom.

Pomohol oficiálne ukončiť prvú svetovú vojnu

Charles Dunbar Burgess King sa narodil 12. marca v roku 1871 v Monrovii, hlavnom meste Libérie. Jeho otec bol utečencom, ktorý do krajiny emigroval z Nigérie a jeho mama mala americko-libérijské korene. Už od mladosti sa zaujímal o dianie v krajine, rozhodol sa preto vyštudovať právo a neskôr sa zamestnal na najvyššom súde, píše portál Liberia Past and Present. Po kariérnom rebríčku postupoval pomerne rýchlo, z Kinga sa čoskoro stal generálny prokurátor. V tom čase bol prezidentom krajiny Arthur Barclay.

Za vlády ďalšieho prezidenta, Daniela E. Howarda, sa Charles King posunul opäť o priečku ďalej a stal sa štátnym tajomníkom. Zúčastnil sa mierovej konferencie po prvej svetovej vojne a bol aj medzi tými, ktorí v roku 1919 podpísali Versailleskú zmluvu, ktorá prvú svetovú vojnu oficiálne ukončila.

V politike sa angažoval takmer celý svoj život

Práve v tomto období bol King vyhlásený za 17. líbijského prezidenta. Oficiálne sa ním stal po inaugurácii 1. januára v roku 1920, píše portál Liberia Info. Aj keď sa v politike pohyboval už dlho, King to ako prezident nemal vôbec jednoduché. Krajina na tom bola po vojne finančne veľmi zle, obchodovanie s Európou a Amerikou nešlo podľa plánu. Vycestoval preto do Ameriky, kde požiadal o pomoc, ktorá by pomohla splatiť dlhy a zlepšila by finančnú situáciu krajiny. Aj keď napokon Amerika prisľúbila pôžičku vo výške 5 miliónov dolárov, Kongres ju neschválil.

V tomto období sa King zaujímal aj o migrantov z radov černochov a prisľúbil, že sa pre nich v krajine vždy nájde miesto. Keď však zistil, že v Libérii by mali vzniknúť černošské kolónie, King svoje stanovisko prehodnotil. Jeho cieľom bolo propagovať nacionalizmus, nie rasizmus.

Vďaka voľbám sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov

Počas Kingovej vlády sa dialo množstvo ďalších zaujímavých vecí. Napríklad, do krajiny sa prvýkrát dostali autá, telefóny či iné vymoženosti, ktoré obyvateľom uľahčovali každodenný život. V roku 1926 sa tu usídlila aj spoločnosť Firestone Rubber Plantation, ktorá sa zameriavala na produkciu gumy. Vďaka tomu vznikli tisícky nových pracovných miest a príležitostí. Ozývali sa však aj hlasy kritikov. Tí tvrdili, že spoločnosť sa k libérijským pracovníkom správa ako k otrokom a ľudia musia pracovať v otrasných podmienkach.

V roku 1927 bol Charles King zvolený za prezidenta opäť (už tretíkrát), zvíťazil však za pomoci podvodu takých rozmerov, že sa vďaka tomu zapísal aj do Guinnessovej knihy rekordov. King je tak známy ako prezident, ktorý vykonal jeden z najväčších volebných podvodov v dejinách. Ako totiž informuje portál EuroNews, King získal celkovo vo voľbách 234 000 hlasov a jeho oponent Thomas J. Faulkner získal len 9 000 hlasov. To znamená, že King získal viac ako 96 % všetkých hlasov. Pri prepočítaní hlasov na celkové percentá z toho vychádza, že Kingov výsledok bol cca 1 500 % pri 15-tisíc hlasoch a opäť sa stal prezidentom.

Skutočnosť však bola celkom iná. Počas týchto prezidentských volieb sa aktuálny počet registrovaných voličov vyšplhal len k 15 000. Po bizarnej porážke sa Faulkner rozhodol, že sa len tak nevzdá a Kinga obvinil z toho, že obchoduje s otrokmi. Obyvateľov Libérie mal spolu s kumpánmi, vrátane viceprezidenta Allena Yancyho, posielať ako lacnú pracovnú silu do niekoľkých španielskych regiónov.

V politickej kariére pokračoval aj neskôr

Takéto obvinenia nebolo možné len tak pozametať pod koberec. Podľa Liberia Info preto vznikla komisia, ktorej úlohou bolo obvinenia overiť a to sa napokon do istej miery aj podarilo. Ukázalo sa, že do nekalého biznisu bola zapojená aj spomínaná spoločnosť Firestone Rubber Plantation, ktorá zo situácie profitovala. Informácie o Kingovom konaní sa pomaly, ale isto dostávali na povrch a obyvatelia krajiny boli pobúrení. Aby sa King a jeho spoločníci vyhli verejnému súdnemu procesu, v roku 1930 sa vzdali svojich postov.

Po prevalení kauzy sa prezidentom krajiny stal Edwin Barclay a množstvo robotníkov, ktorí boli nútení odísť do Španielska, sa vrátilo domov k svojim rodinám.

A čo sa stalo s Kingom? Po tom, čo opustil post prezidenta, sa zameral na produkciu gumy. Ak by ste si však mysleli, že z očí verejnosti sa navždy stratil, ste na omyle. V roku 1944 sa začal opäť aktívne angažovať v politike. Dokonca sa stal prvým zástupcom krajiny v radoch OSN. Oficiálne šiel King do dôchodku až v roku 1952 a takmer všetok svoj čas zasvätil cirkvi. Charles D.B. King zomrel v roku 1961 vo veku 90 rokov.