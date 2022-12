Za podozrivých okolností zomrel ďalší ruský podnikateľ. Údajne mal prepadnúť cez zábradlie

Na francúzskom Azúrovom pobreží zomrel Dmitrij Zelenov, bývalý majiteľ ruskej developerskej spoločnosti Donstroj. V sobotu o tom informovali denník Večerňaja Moskva a ruský telegramový kanál Baza, informáciu potvrdila v nedeľu denníku Nice-Matin prokuratúra v meste Grasse.

Zelenov zomrel 10. decembra v Pasteurovej nemocnici v Nice a podozrivý prípad vyšetruje policajná stanica v Antibes, uviedla pre Nice-Matin francúzska prokuratúra.

Dmitrij Zelenov bol v piatok 9. decembra na večeri u priateľov v meste Antibes. Pri odchode mu prišlo zle, prepadol cez zábradlie a udrel si hlavu. Upadol do bezvedomia a privolaná sanitka ho previezla do nemocnice v Nice na jednotku intenzívnej starostlivosti. Na druhý deň zomrel bez toho, aby sa prebral, uviedol denník Večerňaja Moskva.

Podľa telegramového kanála Baza, známeho prepojením s ruskými bezpečnostnými službami, sa Zelenov krátko pred smrťou podrobil cievnej operácii kvôli problémom so srdcom.

Russian tycoon, former owner of biggest developer group Don-Stroi, Dmitriy Zelenov has died in France, after falling from the stairs https://t.co/3S7L9NmIWl via @bazabazon #Russia pic.twitter.com/ThQVgSCcoF

— Liveuamap (@Liveuamap) December 17, 2022