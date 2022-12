O život ich pripravilo démonické jadro. Fyzici zomreli v strašných mukách po kontakte s plutóniom z 3. bomby na Japonsko

Fyzici Harry Daghlian and Louis Slotin prišli o život v mukách, aké by ste nepriali ani tomu najhoršiemu nepriateľovi. Stačil jediný dotyk s plutóniovým jadrom. To malo byť pôvodne použité ako súčasť tretej bomby zhodenej na Japonsko po Hirošime a Nagasaki.

V článku sa dozviete aj: čo je to démonické jadro;

aké experimenty sa s ním robili;

na čo vedci doplatili;

aké to malo následky.