Za močenie do mora zaplatíte 750 eur: Obľúbená dovolenková destinácia zavádza bizarnú novinku

Mnohé obľúbené dovolenkové destinácie bojujú s masívnym návalom turistov. Zavádzajú príkazy a zákazy, následkom ktorých môžete odísť z dovolenky o pár desiatok, ba dokonca stoviek eur ľahší. Novinku zavádza aj Španielsko, kde za močenie do mora môže hroziť pokuta do výšky 750 eur.

Zákaz močenia do mora

Ako informuje Euronews, počty návštevníkov v populárnych destináciách, vrátane Španielska, lámu rekordy. Krajina preto musí zavádzať za nevhodné správanie rôzne pokuty. Jednou z nich je pokuta za močenie do mora. Na niektorých miestach platí podobný zákaz už niekoľko rokov, teraz k nim pribudlo aj mesto Marbella. Za vyprázdnenie mechúra vám tak môže hroziť pokuta až do výšky 750 eur.

Minulý týždeň miestna rada odhlasovala zákaz močenia v mori na 25 plážach v oblasti Malagy. Močenie na verejnosti je zakázané aj na pevnine, to je ale trochu jednoduchšie kontrolovať. Zatiaľ nie je jasné, ako budú plavčíci identifikovať dovolenkárov, ktorí sa nenápadne vymočia do vĺn.

Návštevníci pláže sa taktiež už nebudú môcť hrať s loptami vo vode ani si rezervovať miesto za pomoci slnečníka. Zaviedli sa aj nové pravidlá týkajúce sa psov, ktoré nebude povolené púšťať do vody. Vyšantiť sa budú môcť už len na špeciálne vyhradených plážach pre štvornohých miláčikov. Fajčiari si môžu na plážach aj naďalej pokojne užívať cigarety, avšak pokutu môžu dostať za odhadzovanie ohorkov či iných odpadkov mimo odpadkových košov. V niektorých oblastiach však za fajčenie hrozí pokuta 2 000 eur.

Pozor na vysoké pokuty

Mesto Vigo, kde sa močenie do vody taktiež trestá pokutou do výšky 750 eur, takýto zákaz obhajuje dodržiavaním základných hygienických zásad, ale aj ochranou prírody. V Benidorme zas môžete dostať pokutu do výšky 660 eur za to, že použijete v sprchách na pláži šampón či mydlo. Pozor si treba dať aj na to, kedy sa idete kúpať. V niektorých lokalitách môžete prísť o 1 200 eur za to, že vkročíte do mora medzi polnocou a siedmou hodinou ráno.

Aj keď sa to môže zdať smiešne, močenie do mora naozaj môže poškodzovať ekosystémy v mori, moč je pre ne totiž toxický. Ľudský moč je obzvlášť škodlivý napríklad pre koraly. Moč síce pozostáva z veľkej časti z vody, no obsahovať môže aj baktérie či stopy liekov, ktoré človek užil. Niektorí ale trvajú na tom, že močenie do mora je neškodná aktivita. Vraj je to len kvapka v mori.