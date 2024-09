Za dve kávy dali viac ako 4-tisíc eur: Manželia mali ísť na dovolenku, ich výlet zmarila jediná návšteva Starbucksu

Manželský pár z americkej Oklahomy sa v jedno ráno rozhodol posilniť kávou v obľúbenom reťazci Starbucks. Samotná objednávka znela veľmi jednoducho – jedno ľadové Americano a jedno venti karamelové Frappucino so shotom espressa naviac. O správe napísal portál NY Post.

Za dve kávy mal Jesse O’Dell zaplatiť zhruba 11 dolárov, alebo len približne 10 eur. To, že pri platení nastal nejaký problém, si muž nevšimol. Neskôr však jeho manželka Deedee v obchode zistila, že jej neprechádza platba za nákup.

Až vtedy si manželský pár všimol, že im za dve kávy z účtu odišlo neuveriteľných 4 456,27 dolára (približne 4006 eur).

Chyba za 4444,44 dolára

Okrem platby za kávu bolo v doklade o zaplatení obslužné vo výške 4 444,44 dolára, čo je necelých 4-tisíc eur.

Pár okamžite premkla panika.

„Zákaznícku linku sme v ten deň kontaktovali 30- až 40-krát,“ spomína na nepríjemný zážitok Jesse.

Zástupcovia spoločnosti Starbucks manželom urýchlene poslali šeky, aby nahradili stratené peniaze. Prvé šeky v januári 2023 však neprešli v dôsledku preklepu, informuje hovorca spoločnosti podľa LADBible. „31. januára sme vystavili nové, ktoré zákazník prijal a zinkasoval v pondelok 6. februára.“

Manželia museli zrušiť dovolenku

Tiež povedal, že za chaos s peniazmi je zodpovedný samotný pár. Podľa jeho vyjadrenia sa Jesse musel pomýliť pri zadávaní platby a chybne zadať šialené obslužné sám.

Manžel vyjadrenie hovorcu jasne poprel. „Viem stláčať tlačidlá. Toto tlačidlo som nestlačil,“ hovorí. „Ak to nebol barista, tak je to chyba vašej siete, a to je naozaj veľký problém.“

Prípad skončil pre rodinu veľmi nešťastne. Manželia totiž v tom čase plánovali veľkú rodinnú dovolenku v Thajsku, spolu so svojimi štyrmi dcérami. Nakoľko ale podľa ich slov nechceli cestovať cez celú zemeguľu, kým niekde viseli tisíce dolárov, nakoniec nevycestovali.

„Je to niečo, čo v našej rodine spôsobilo obrovské napätie a dúfame, že iní ľudia nebudú musieť zažiť nič podobné,“ dodáva na záver Jesse. Ľudí vystíha, nech si pri platbách kontrolujú bločky, aby nemuseli čeliť podobnému problému.