Za cestu po diaľnici si opäť priplatíme: Minister Ráž hovorí o ďalšom zdražovaní

Ceny diaľničných známok boli na Slovensku nezmenené 13 rokov. Od roku 2023 ich cena ale narástla o 20 percent.

Ako informujú TV Noviny, na stole je podľa ministra dopravy Jozefa Ráža ďalšie zdražovanie poplatkov za cestu po diaľniciach. Dôvodom sú konsolidačné opatrenia naprieč všetkými odvetviami, ktoré sa zrejme nevyhnú ani doprave.

Ceny pôjdu hore

„Je pravdepodobné, že nejaké konsolidačné opatrenia sektoru dopravy budú nutné, teda je pravdepodobné, že k nejakému navýšeniu dôjde,“ povedal Ráž.

O koľko by sa mali ceny zdvihnúť, zatiaľ nie je známe. Za ročnú známku aktuálne na Slovensku platíme 60 eur, za mesačnú 17 eur. Desaťdňová známka stojí 12 eur a jednodňová 5 eur a 40 centov.

Skutočnosťou však je, že ak by cena stúpla o 10 alebo 20 percent, stále by sme v tomto smere patrili k najlacnejším v regióne. Na druhej strane ale stojí fakt, že ani po dlhých rokoch snáh nie je stále dokončená diaľnica do Košíc.