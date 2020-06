Za celý čas nepovedal ani slovo: Riaditeľka školy vo Vrútkach v oficiálnom stanovisku opisuje hrôzy útoku

Uplynulý štvrtok celé Slovensko sledovalo tragickú udalosť, ktorá sa odohrala na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. 22-ročný Martinčan násilím vnikol do budovy školy, kde nožom napadol niekoľko osôb, zástupca gymnázia Jaroslav Budz dokonca zraneniam na mieste podľahol. O udalosti, ktorá zasiahla Slovensko sa toho v médiách popísalo veľa, známy je priebeh udalosti od policajných vyšetrovateľov, ako aj niektorých údajných svedkov. K tomu, čo sa stalo, napokon svoje oficiálne stanovisko vydala aj riaditeľka školy, ktorú útočník taktiež nebezpečne poranil.

Spojená škola vo Vrútkach, kde sa celý incident odohral, stanovisko riaditeľky PaeDr. Eriky Repkovej a celého kolektívu zamestnancov školy zverejnila na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

Médiá publikovali skreslené informácie

„Dovoľte mi v prvom rade ospravedlniť sa Vám všetkým za to, že sme nekomentovali a nezaujali stanovisko k prvým reakciám masmediálnych prostriedkov, ktoré boli odvysielané alebo zverejnené v televíziách, či denníkoch do 20 minút od tragédie,“ hovorí riaditeľka Repková vo svojom vyhlásení, v ktorom nielen ozrejmuje udalosť, ako sa celá odohrala a poskytuje tak detaily, ktoré doposiaľ neboli známe, prípadne boli zle interpretované, ale zároveň aj kritizuje niektoré médiá, ktoré priamym účastníkom tragédie spôsobili psychickú traumu.

„Nepravdivé, zavádzajúce a klamlivé vyjadrenia, túžiace po senzácii nám priamym účastníkom tragédie a našim rodinným príslušníkom spôsobili neskutočnú psychickú traumu, za ktorú žiadame verejné ospravedlnenie, zverejnené celému Slovensku a svetu,“ pokračuje riaditeľka v stanovisku na sociálnej sieti Facebook.

„Dodnes v niektorých vyjadreniach na sociálnych sieťach nedošlo k oprave skutočných informácií. Daná situácia je sledovaná našimi žiakmi, študentmi a rodičmi, a preto nás mrzí, že takéto nepravdy skresľujú povesť o našej škole, o tom, čo sa v skutočnosti stalo, vzhľadom k tomu, že vychovávame generáciu detí od 3 do 18 rokov,“ hovorí vo vyjadrení.

Riaditeľka Spojenej školy však ozrejmuje aj doposiaľ neznáme detaily z útoku, z ktorých doslova behá mráz po chrbte. Čo sa teda 11. júna v budove školy, v ktorej sídli materská škola, základná škola a gymnázium, odohralo?

Najskôr rozbil sklenenú výplň dverí, potom začal bodať

„Približne okolo 9:50 som počula rinčanie skla, keďže výplň plastových dverí je s dvojitým sklom, rinčanie znelo ako výbuch granátu. Otvorila som dvere na riaditeľni a to už pán zástupca pre gymnázium (zosnulý Jaroslav Budz, pozn. red.) bežal k triedam 1. stupňa, za ním ja a pani zástupkyňa pre ZŠ. Začuli sme krik školníka: „Pozor, má nôž!“ No v snahe zachrániť deti a kolegyňu, ktorá učila v 4.B, v prvej triede na chodbe, sme jeden za druhým bežali,“ opisuje začiatok smrteľného útoku 22-ročného Martinčana riaditeľka. Podľa jej slov kričali na kolegyne z vedľajších tried, aby sa zamkli.

„Páchateľ vošiel do triedy, zavrel za sebou dvere a počuli sme krik. Z triedy vybehli tri deti, ktoré zástupkyňa ZŠ viedla do priestoru kancelárií, a tam bola poskytnutá prvá pomoc žiačke, ktorá mala rezné rany na krku a hrudi,“ pokračuje s desivým opisom udalostí riaditeľka.

Útočníka spoznala, nepovedal ani slovo

„V prednej časti školy sa zatiaľ odohrával boj o záchranu ostatných detí a pani učiteľky 4. ročníka. Kolega, Jaroslav Budz, chcel otvoriť dvere triedy, no nestihol, lebo ich otvoril útočník zdnuka a keďže sa mu postavil na odpor – chcel ho asi odsotiť, pichol ho rovno do srdca. Kolega sa oprel o stenu, padal k zemi a ostal ležať v kaluži krvi,“ opisuje útok na zástupcu riaditeľa školy, ktorý zraneniam na mieste podľahol. Potom zaútočil nožom aj na riaditeľku.

„Ustupovala som a kričala: „Nerob to, Ivan, nerob to!“ V útočníkovi som spoznala nášho bývalého žiaka Ivana Čuloka. Pocítila som ostrie noža, avšak pri cúvaní som spadla a to ma zachránilo – nôž sa šmykol po ľavej strane hrudníka, nevbodol hlboko, spadla som, udrela som si chrbticu – kostrč a hlavu,“ uvádza. Viac si nepamätá, no akosi vstala a bežala do kancelárie.

Ďalší svedkovia, zamestnanci školy, podľa jej slov videli, že útočník pokračuje ďalej a myká kľučkou na ďalšej z tried. Dvere však našťastie boli zamknuté, útočník rovnako neuspel ani v ďalšej učebni a podišiel aj k zadnému vchodu. Ten bol ale tiež zamknutý. „Vrátil sa, vyšiel, kade prišiel. Za celú dobu vyčíňania nepovedal ani slovo,“ hovorí riaditeľka.

Vedel, kam má mieriť

„Medzitým školník utekal pre náradie, ktorým by nás chránil. Prítomný bol aj majiteľ automatu, ktorý ho chcel naplniť. Spoločne po opustení budovy, útočníka sledovali a ihneď volali políciu a informovali ich o jeho pohybe. Neskôr som sa dozvedela, že útočník päsťou rozbil sklo, otvoril si kľučkou dvere a zaútočil na školníka, ktorého slabo zranil. Školník prichádzajúceho vraha odkopol, ale spadol medzi stoly na vrátnici a spôsobil si zranenie. Žiaľ, vrah nespadol a pokračoval vo svojom úmysle vraždiť ďalej,“ opisuje hrôzy riaditeľka a v príspevku hovorí, že útočník vedel veľmi dobre, kam má nožom na svoje obete mieriť, teda na hrudník a brucho, kde sa nachádzajú hlavné životné tepny.

Toto je podľa zverejneného vyhlásenia skutočná pravda a opis toho, čo sa vo štvrtok 11. júna odohralo na vrútockej škole. „Stále nevieme pochopiť, prečo sa to stalo u nás, prečo práve Ivan, o ktorom v zmysle zákona o GDPR nemôžeme podať ďalšie informácie,“ uzatvára opis tragickej udalosti riaditeľka Repková. Zároveň vo vyhlásení vyjadruje nesmiernu ľútosť nad stratou kolegu, ktorý ako zástupca Spojenej školy pre gymnázium pracoval päť rokov, ďakuje všetkým, ktorí obetiam pomohli a stále pomáhajú, a ospravedlňuje sa, že „nezabránili tejto hroznej tragédii“. Urobia však všetko pre to, aby bola škola naďalej bezpečným miestom pre deti i kolegov.

Celé stanovisko nájdete v priloženom facebookovom poste.