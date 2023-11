Z rieky na východnom Slovensku vytiahli bezvládne telo muža. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie

Telo muža bez známok života našli v stredu dopoludnia v koryte rieky Bodva za jedným z rodinných domov v obci Jasov (okr. Košice-okolie). „Z vody ho vytiahli príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a následne bola osoba opoznaná ako nezvestný 49-ročný muž,“ informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Lekár vylúčil cudzie zavinenie

Obhliadajúci lekár po príchode na miesto predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na určenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy. „Po ukončení obhliadky miesta udalosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ uviedla ďalej hovorkyňa.

Oznámenie, že je miestny muž nezvestný, prijala polícia v utorok (28.11.). Policajti už večer vykonali previerky na miestach možného výskytu nezvestnej osoby, no muža sa nájsť nepodarilo. V stredu policajti v spolupráci so psovodom so služobným psom opäť pátrali po nezvestnom, počas akcie došlo k nálezu tela v rieke.