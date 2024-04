Z revolučného megaprojektu za 4 miliardy odpadnete. Takto vyzerá vízia turistického raja na ropnej plošine

Pre obrovské ropné bohatstvo v tejto oblasti nie je prekvapivé, že v nej aktuálne vznikajú najzaujímavejšie megaprojekty, ktorých cieľom je zvýšiť stále rastúci turizmus, a tak celkový kapitál. Práve z oblasti Blízkeho východu a Saudskej Arábie opäť prichádza nový projekt s názvom “The Rig”, ktorého koncept znie ako z filmu. Ako prvý o ňom informoval portál LADBible.

Revolučná atrakcia The Rig bude stáť na ropnej plošine približne 40 kilometrov vzdialenej od pobrežia, vďaka čomu z mdlého miesta vytvorí jednu z najunikátnejších atrakcií na svete. Svojim návštevníkom ponúkne tri hotely s kapacitou 800 izieb, 11 reštaurácií a viac ako 70 atrakcií a aktivít, pričom do veľkého plánu zahŕňa napríklad aj prístav, v ktorom bude môcť kotviť aspoň 50 lodí. Na zázračný turistický raj sa budete môcť vydať výletnou loďou, trajektom, lietadlom aj helikoptérou.

Oslavuje bohaté dedičstvo krajiny v oblasti ťažby ropy

“The Rig čerpá inšpiráciu z vízie 2030 a jej iniciatív na rozvoj sektora cestovného ruchu. Očakáva sa, že bude jednou z popredných destinácií dobrodružnej turistiky, ktorej cieľom je prilákať viac ako 900-tisíc návštevníkov ročne do roku 2032,” hovorí o projekte riaditeľ developerskej spoločnosti Raed Bakhrji. Vízia za 4 miliardy libier (približne 4,7 miliardy eur) má pomôcť s rozvojom oblasti, ktorá bude financovaná verejným investičným fondom Saudskej Arábie.

Súčasťou projektu je unikátna horská dráha, ktorá bude epicentrom celého projektu. Špecifické atrakcie nie sú zatiaľ stanovené pevne, takže je možné, že sa toho ešte bude mnoho meniť, no do doterajších plánov má byť zahrnutý bungee jumping, vodné lyžovanie, skok s padákom, dokonca sa na stole objavila aj otázka, či nie je možné do súboru atrakcií zahrnúť ponorku. Ďalším bodom je veľkokapacitná multifunkčná aréna, kde sa budú konať veľkolepé vystúpenia.

Zábavný park má byť symbolom bohatého dedičstva krajiny v oblasti ťažby ropy a zemného plynu, do ktorého budú okrem samotných developerov zahrnutí i známi svetoví dizajnéri a inžinieri, ktorí budú vynakladať všetku svoju energiu do toho, aby celú víziu nakoniec zhmotnili v obraze luxusu a blahobytu.