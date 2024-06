Z nuly sa vypracoval až na vrchol: Pred pár rokmi robil murára či predavača, dnes reprezentuje Taliansko na EURO 2024

Väčšina profesionálnych futbalistov v Európe má v zásade veľmi podobný kariérny prechod od mládežníckych kategórií až do seniorského tímu. Iste, každá cesta je špecifická, mnohí hráči museli byť často trpezliví a prejsť si počas tínedžerských rokov kadečím, no príbeh Taliana Federica Gattiho sa vyníma zaužívanému štandardu vo viacerých aspektoch.

Prebiehajúce Majstrovstvá Európy v Nemecku už tradične hostia najlepšie futbalové výbery starého kontinentu a nechýbajú medzi nimi ani Taliani. Tí na poslednom turnaji pred štyrmi rokmi zvíťazili a aktuálne sú teda obhajcami cennej reprezentačnej trofeje. V kádri Azúrových sa objavil aj Federico Gatti, ktorý v súčasnosti oblieka dres jedného z najslávnejších talianskych klubov, Juventusu Turín. Ešte pred pár rokmi pritom striedal rôzne zamestnania, v ktorých manuálne zarábal, aby uživili svojho otca.

Jedináčik z rodiny fanúšikov Turína

Gatti sa narodil 24. júna 1998 v talianskom meste Rivoli do rodiny, ktorá bola fanúšikom futbalovému klubu FC Turín. Mladý Federico sa do futbalu zamiloval od útleho veku a ako 7-ročného si ho všimli športoví agenti turínskeho tímu. Tam pôsobil v tíme do 15 rokov, neskôr jeho športové kroky smerovali do klubu Alessandria. V mládežníckych kategóriách hrával na poste ofenzívneho stredopoliara a ako uvádza portál DailyMail, medzi jeho vzory patrili anglické hviezdy ako Frank Lampard či Steven Gerrard.

Vďaka jeho statnej postave a dobrým fyzickým predpokladom ho však tréneri začali viac tlačiť do novej pozície v obrane, v ktorej sa napokon solídne etabloval a pôsobí na nej dodnes. Ako sa už veľakrát ukázalo, azda najkľúčovejším obdobím je pre futbalistu prechod z juniorských súťaží do tých seniorských. Mnohí mladíci vtedy tiež končia stredné školy a šanca presadiť sa v profesionálnom futbale ostáva otvorená iba pre tých najlepších.

Mladý Federico však o túto šancu takpovediac prišiel. Nie vlastnou vinou, nie natrvalo. Ambiciózny tínedžer musel kopačky odložiť na druhú koľaj a školské lavice vymeniť za montérky. „Mal som veľa zamestnaní, pracoval som ako predavač v supermarkete a tiež som prešiel viacerými remeslami v stavebníctve. Nikdy na tú minulosť nezabudnem,“ vyjadril sa v jednom z rozhovorov Gatti. Bol jedináčik, jeho otec ostal bez práce a ako sám povedal, chcel mu splatiť všetko, čo pre neho v detstve urobil.

Mrzol na stavbách, futbal hrával po večeroch v blate

Sen o profesionálnom futbale sa začal, pochopiteľne, vzďaľovať a Federico toto obdobie opísal ako veľmi náročné. Priznal ale, že mu do života veľa dalo a vyformovalo ho do dnešnej podoby. Ako napísal portál Mirror, svojej vášne sa však úplne nevzdal a pôsobil v tímoch z nižších talianskych líg, kde hrával na pol úväzku. Od 17 rokov pracoval ako murár, opravoval strechy, privyrábal si aj ako predavač v obchode a na plne profesionálny angažmán vtedy nemohol pomyslieť.

Na sociálnej sieti Instagram v minulosti napísal, že v dôsledku pracovnej vyťaženosti musel vstávať skoro ráno, často mrzol na stavbách, pričom po ťažkej manuálnej práci si po večeroch obúval kopačky a chodil trénovať či hrávať zápasy, ktoré sa neraz hrali v extrémnych podmienkach. Podľa magazínu Gazzeta od 17 rokov pendloval medzi mestami Saluzzo a Pavarolo, no nevzdal sa a ovocie za tvrdú prácu sa blížilo, aj keď to mladý Federico zrejme ani len netušil.

