Z najlepšieho seriálu sa stal obrovský prepadák a ľudia zúria: Posledná časť je najhoršia a chcú naň rýchlo zabudnúť

True Detective alebo Temný prípad svojou novou sériou poriadne šokoval divákov. Avšak nie pozitívne. Pred niekoľkými hodinami vyšla na streamovacej službe HBO Max posledná časť, ktorá štvrtú sériu uzavrela. A od fanúšikov získala žalostné hodnotenia. Čo je obrovským sklamaním, keďže ide o jeden z najlepších seriálov vôbec.

Celkovo sa seriál True Detective môže pochváliť vysokým hodnotením 90 % na ČSFD. Vďaka nemu sa radí medzi najlepšie a aj najobľúbenejšie vôbec. Štvrtá séria s názvom Nočná krajina však bola pre mnohých sklamaním.

Hovoria, že je hrozná

Odštartovala dobre a jej prvá časť si získala hodnotenie až 73 %, čím sa stala najlepšou zo všetkých. No potom to podľa divákov išlo dolu vodou. Mnohí dúfali, že to zachráni koniec, ktorý mal objasniť množstvo vecí. To sa síce stalo, ale nie tak, aby to náročných ľudí pred obrazovkami uspokojilo. Čo dali jasne najavo.

Záverečnej šiestej časti tejto série svieti len slabých 49 %. „Je ťažké si predstaviť, že by niečo s Jodie Fosterovou bolo také hrozné,“ stojí v jednej z recenzií a kritiky sa objavilo viac než dosť, pričom niektorí sa poriadne rozpísali. „Škoda, lacná girl power sr*jda,“ podotkol niekto ďalší. Iný z divákov dokonca napísal, že to preňho bola strata času.

Našiel sa aj názor, podľa ktorého by sme mali rýchlo zabudnúť na to, že táto séria vôbec existovala.

Aktuálne jej celkovo svieti hodnotenie 62 %, čo je oproti prvej sérii, ktorá dostala 94 %, veľmi málo. Ľudia to dávajú za vinu režisérke Isse López, ktorá za Nočnou krajinou stála a podľa niektorých to radšej mala nechať tak.

Za nás musíme povedať, že to taká katastrofa, ako niektorí opisujú, nebola. Zaujala nás atmosféra, prostredie, v ktorom sa odohrávala, a taktiež aj herecké obsadenie. V závere nás potešila jedna vec, na ktorú prídete po jej pozretí a možno ju oceníte tiež.