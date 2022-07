Z chudobného dievčaťa z Česka milionárkou: Ivana obvinila Donalda Trumpa zo znásilnenia, stala sa úspešnou boháčkou

Vo štvrtok obleteli svet tragické správy o úmrtí Ivany Trump, prvej manželky amerického exprezidenta Donalda Trumpa, ktorá nás opustila vo veku 73 rokov. Informoval o tom aj samotný bývalý prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social. Ako opisuje portál DailyMail, Ivana sa síce narodila do skromných českých pomerov, no zomrela ako milionárka. Čo by ste o jej živote mali vedieť?

V článku sa dozviete aj: Ako vyzeralo jej detstvo a dospievanie na území dnešného Česka?

Vďaka čomu sa jej podarilo uniknúť do Ameriky?

Ako sa zaslúžila o vybudovanie Trumpovho impéria?

Vďaka čomu sa z chudobného dievčaťa stala milionárkou?

Ako pokračovala vo vlastnom podnikaní?

Z chudobného dievčaťa milionárkou a úspešnou obchodníčkou

Ivana Trump, rodená Zelníčková, sa narodila 20. februára 1949 v Gottwaldove – dnešnom Zlíne. Jej otec bol elektroinžinier a mama pracovala ako telefónna operátorka, informoval Newsweek. Vyrastala teda v úplne obyčajnej rodine v bežných pomeroch, aké poznáme z týchto čias aj na našom území. Jej príbeh ale dnes pripomína scenár rozprávky, v ktorej sa chudobné dievča dostane až na oslnivý vrchol. A nie len tak náhodou, ale predovšetkým svojou ambicióznosťou.

Americký týždenník Ivanu opisuje ako školáčku zo sovietskej éry, ktorá chodila v jednoduchom domácom oblečení a vyrastala na oslavách robotníkov. Zažila komunistický režim na vlastnej koži. Počas leta na strednej škole chodila na brigády zbierať úrodu a dospievala úplne bežným životom, ktorý poznajú aj naši rodičia či starí rodičia.

Unikla vďaka lyžovaniu aj manželstvu s Rakúšanom

Zlom v jej živote naštartovalo lyžovanie, vďaka ktorému sa dostala do juniorského národného lyžiarskeho tímu a mohla sa pozrieť aj za hranice krajiny. DailyMail vysvetľuje, že práve jej talent na lyžovanie bol napokon kľúčom k „úniku z temnoty komunistického života za železnou oponou“.

Aby ale mohla odísť na trvalo, vydala sa za Alfreda Winklmayra, rakúskeho lyžiara, vďaka ktorému získala rakúsky pas. A aj kus slobody, vďaka ktorej mohla o niekoľko rokov neskôr legálne opustiť Československo. Jej kroky viedli najprv do Kanady, potom do New Yorku.

Jej život zmenil Donald Trump

Tu sa venovala okrem iného aj modelingu, ktorý ju spojil s Donaldom Trumpom. Prvýkrát sa stretli v roku 1976. O rok neskôr za sa neho vydala a tento zväzok trval až do roku 1992. Celkovo bola vydatá štyrikrát, naposledy za talianskeho herca Rossana Rubicondiho, s ktorým sa rozviedla v roku 2009 po roku manželstva, uvádza SITA.

Ivana a Trump mali spolu počas tohto vzťahu tri deti – Donalda Trumpa mladšieho, Ivanku Trump a Erica Trumpa. Ivana sa vo svojej knihe Raising Trump zdôverila okrem iného aj s podrobnosťami ohľadom vzťahu a manželstva s bývalým americkým prezidentom a nepochybne mimoriadne kontroverznou osobnosťou.

Obvinila ho zo znásilnenia, ale potom sa opravila

Ako spomína Marca, nebola to láska na prvý pohľad, no Ivanu napriek tomu hneď na Trumpovi zaujal jeho humor a inteligencia. O ruku ju požiadal veľmi romanticky, priamo na Silvestra. Ich rozvod bol búrlivý. Ivana pri ňom pod prísahou obvinila Trumpa zo znásilnenia. Neskôr ale tieto svoje slová upravila a povedala, že ich nemyslela vážne a chcela skôr povedať, že sa cítila, „ako keby bola znásilnená“.

Práve vzťah s Donaldom Trumpom priviedol Ivanu k rozprávkovému bohatstvu. Tieto peniaze ale nedostala len tak náhodou. Počas celého manželstva pracovala. Napríklad ako výkonná viceprezidentka pre interiérový dizajn v Trumpových podnikoch alebo dohliadala na výstavbu hotela či kasína. Potom nasledovala jej práca manažérky v hoteli Plaza.

Rozvodom získala obrovskú finančnú čiastku

Za koncom tohto zdanlivo idylického manželstva stál Trumpov pomer s herečkou Marlou Maples, ktorý po roku vyšiel najavo a Ivana sa rozhodla ich zväzok ukončiť. Marla sa stala v poradí druhou Trumpovou ženou, no ich vzťah po niekoľkých rokoch skončil tiež.

Samotný rozvod s Trumpom priniesol Ivane množstvo peňazí. Dôvodom bola predmanželská zmluva, ktorú pár niekoľkokrát aktualizoval a vo svojom čase išlo o jedno z najväčších rozvodových vyrovnaní v histórii. Ivana vďaka tomu získala neuveriteľných 14 miliónov dolárov.

Medzi majetkami, ktoré jej z rozvodu právom patrili bolo aj sídlo v Connecticute a byt v komplexe Trump Plaza. Keď neskôr Ivana sídlo predala, získala ďalších 15 miliónov dolárov. Z dievčaťa z chudobných pomerov sa tak stala milionárka. Ale Ivana by si hravo poradila aj bez Trumpových peňazí. Ako sme už spomínali vyššie, vždy sa snažila pracovať a budovala si svoju kariéru.

Pomohla vybudovať Trumpovo impérium, naštartovala vlastný biznis

Reuters s odvolaním na New York Times hovorí o tom, ako svojou prácou pomohla vybudovať Trumpovo obrovské impérium. Potom sa pustila do vlastného biznisu. Zamerala sa na módu, konkrétne predávala oblečenie a šperky. Navyše sa stala tvárou svojej značky.

V novembri 1995 sa vydala za talianskeho podnikateľa Riccarda Mazzuchelliho, ich manželstvo ale netrvalo ani celé dva roky. Jej posledný zväzok s Rubicondim skončil rovnako rozvodom.

Za výchovou detí stála ona

Napriek tomu, že vzťah Ivany a Trumpa uzavrel mediálny škandál, dokázali nájsť spoločnú reč. Dokonca sa objavili v spoločnej reklame pre franšízu Pizza Hut a počas Trumpovej kandidatúry na prezidenta Spojených štátov mu Ivana vyjadrila svoju podporu. Stále si ale stála za tým, že ich spoločné deti vychovala predovšetkým ona. A aj chcela, pretože boli jej prioritou. V uplynulých rokoch sa stiahla do úzadia a na verejných akciách sa už tak často neobjavovala.

„S veľkým zármutkom oznamujem všetkým, ktorí ju milovali, pričom ich je mnoho, že Ivana Trumpová zomrela vo svojom dome v meste New York,“ napísal Trump. „Bola to úžasná, krásna a ohromná žena, ktorá viedla inšpiratívny život. Jej pýchou a radosťou boli jej tri deti – Donald mladší, Ivanka, Eric. Bola na nich taká hrdá, ako sme na ňu boli hrdí my všetci. Odpočívaj v pokoji, Ivana!“ oznámil v uplynulých hodinách Donald Trump na svojej sociálnej sieti.

Ako informovala SITA, dvaja ľudia oboznámení so situáciou pre agentúru AP uviedli, že polícia vyšetruje, či Ivana Trump spadla zo schodov a verí, že jej smrť bola náhodná. Podľa dvojice, ktorá s agentúrou komunikovala pod podmienkou anonymity, ju našli ležať v bezvedomí pri schodisku. Príčinu jej úmrtia určí súdny lekár, v médiách sa ale spomína podozrenie na zástavu srdca.