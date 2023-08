Z ceny tejto letenky sa vám zatočí hlava: Len za 13 eur môžete vylihovať na pláži s azúrovým morom

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a ak ešte nemáte naplánovaný svoj výlet, vedzte, že nie je neskoro. Grécko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie aj mnohých Slovákov. Okrem iného ponúka návštevníkom azúrové more a nádherné pláže ako vystrihnuté z katalógu. Teraz túto atmosféru môžete zažiť za pár eur.

Pri hľadaní lacných leteniek sme narazili na zaujímavé akcie do Solúnu, známeho aj ako Thessaloniki. Leží v severnej časti Grécka, na pobreží Egejského mora. V tabuľke nižšie nájdete prehľad cien zľavnených leteniek priamo do tohto mesta.

Najlacnejšia za 13 eur, no aj ďalšie ceny sú priaznivé

Ako môžete vidieť, akcie začínajú už počas posledných dvoch augustových týždňov a podobne je na tom aj celý september, kde sú ceny leteniek dokonca ešte o čosi nižšie. Najlacnejšiu letenku, len za 13 eur, môžete nájsť na 19. septembra, teda na koniec leta, kedy sú teploty ešte príjemné a more vyhriate.

Letí sa z Budapešti obľúbenou ružovou nízkonákladovkou Wizz Air a cesta trvá 1 hodinu a 40 minút. Ak sa rozhodnete pre týždňovú dovolenku na tomto mieste, za cestu tam aj späť zaplatíte 62 eur. No poradíme vám, ako na letenky ešte lacnejšie. Ak budete letieť z Budapešti, no vrátite sa do Viedne, spiatočná letenka vás bude stáť len 52 eur. Cestou späť by ste v tomto prípade využili služby leteckej spoločnosti Ryanair.

Čo robiť v Solúne?

V auguste, ale ešte aj počas septembra, je veľkým lákadlom Solúnu more. Ako uvádza Dovolenka SME, hlavná turistická sezóna tu trvá od mája do októbra. V septembri sa teplota vzduchu pohybuje na 28 °C a teplota vody dosahuje v priemere 23 °C.

Solún však toho ponúka viac a dýcha históriou, ktorú tu môžete plnými dúškami načerpávať. Spomeňme napríklad pevnosť Biela veža, ktorá je neprehliadnuteľná, či staroveké miesta, akými sú Galeriov oblúk alebo Galeriov palác.