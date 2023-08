Z ceny tejto letenky odpadnete: Len za 12 eur môžete dokonca aj leňošiť na pláži a ste tu už o 90 minút

Aj keď to tak po uplynulých chladnejších dňoch možno nevyzerá, no leto sa pomaly blíži ku koncu. Alebo aspoň prázdninové mesiace, počas ktorých mnohí cestujú napríklad oddýchnuť si k moru. Ak ste ešte nestihli nikam vyraziť, nemusíte zúfať. Či veríte alebo nie, aj september môže byť ideálny na dovolenkovanie. Teploty už nie sú také vysoké, no stále veľmi príjemné. Dokonca aj na kúpanie sa v mori. A máme pre vás jeden tip, kam vyraziť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Taliansko celoročne patrí medzi obľúbené destinácie. Ľudia sem cestujú za umením, bohatými historickými pamiatkami či jednoducho za leňošením na ležadlách pri mori. A v septembri sem môžete vyraziť za šialene nízku sumu.

Letenka len za 12 eur

Objavili sme lacnú letenku z Budapešti do Bologne, za ktorú zaplatíte len 12 eur. Letí sa konkrétne 26. septembra, no ak by ste chceli vyraziť skôr, tiež môžete nájsť letenky za dobré ceny. Napríklad na 23. septembra za 13 eur. Ako môžete vidieť vyššie, ceny akciových leteniek na september sú v porovnaní s tými augustovými podstatne nižšie.

Tak ani spiatočná cesta nemusí zruinovať váš rozpočet. Ak vyrazíte spomínaný posledný septembrový utorok a v Bologni pobudnete 8 nocí, za cestu tam aj s príletom do Viedne dáte 29 eur. Ďalšou dobrou správou je, že let trvá iba hodinu a pol, takže ak zvažujete návštevu Talianska autom či lietadlom, v tomto „súboji“ máme jasného víťaza. Letí sa obľúbenou nízkonákladovkou Ryanair.

Čo robiť v Bologni?

Bologna patrí medzi obľúbené talianske mestečká. Láka pamiatkami aj miestnou gastronómiou. A skvelou správou je, že iba na skok to máte k pobrežiu, takže si pri jej návšteve môžete užiť dva rôzne typy dovolenky. Neďaleko sa nachádzajú obľúbené letoviská ako Rimini či Lido Adriano.

Možno teraz premýšľate, či sa tu okúpete v mori aj v septembri. A dobrou správou je, že áno. Hlavná turistická sezónu tu trvá od mája do októbra. Takže tento mesiac je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí neznesú horúce augustové teploty, no napriek tomu si chcú užiť dovolenku pri mori.