Z 2 € si v sude od piva našetril 5860 eur, ďalší v pohári 2700 eur: Slováci radia, ako si z mincí našetrili tisíce

Vyskúšala som virálny trik na šetrenie peňazí a odkladala si do pohára od zaváranín 50-centové, 1- a 2-erové mince, až kým bol plný až po okraj. Ako dlho mi to trvalo a koľko som si takto našetrila, sa dozviete v článku, kde som to zhrnula. No okrem toho som zozbierala pre vás niekoľko ďalších tipov ako nato, ak by ste si chceli takýmto jednoduchým spôsobom odkladať peniaze a raz za čas si z našetrenej sumy urobiť radosť.

Vo svojom experimente som sa inšpirovala videom na TikToku, ktorého autor si stanovil určité hodnoty mincí a bankoviek a odkladal si ich do uzavretej nádoby. Keď sa naplnila, nastal radostný moment počítania peňazí, ktorý som jednoducho tiež chcela zažiť na vlastnej koži. A veru prišiel.

Najprv som si stanovila, že si do pohára od zaváranín budem odkladať všetky mince v hodnote 50 centov, 1 a 2 eur po dobu 100 dní. Za tento čas som si našetrila pekných 225 eur. Rozhodla som sa v tomto experimente pokračovať, až kým sa pohár nenaplní. To sa mi aj podarilo, a tak som svoje šetrenie predĺžila až do 2. februára budúceho roka, kedy ubehne presne rok od začiatku mojej výzvy. Dala som si za cieľ našetriť si 800 eur, či sa mi to naozaj podarí, uvidíme o pár mesiacov.

Z mincí si Slováci našetrili tisíce eur

