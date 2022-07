YouTuber vyliezol na najvyšší žeriav v Dubaji, neuvedomil si, že bol pokrytý olejom. Zábery vyrážajú dych

Skutočný Spider-Man alebo človek, ktorý si neváži život? Adam Lockwood je 21-ročný chalan z anglického Manchesteru a podnikol niečo, z čoho nejednému tuhne krv v žilách. Bez akéhokoľvek istenia sa zavesil na najvyšší žeriav v Dubaji, kde sa potom natáčal pomocou kamery, ako sa drží iba jednou rukou, či je dokonca zavesený nohami. Žeriav bol pritom pokrytý olejom, čo celú akciu robilo ešte nebezpečnejšou.

Zastavovali ho robotníci

Lockwood vystupuje na YouTube pod prezývkou Nuisance. Vo videu zverejnenom na konci júna vysvetľuje, že dostať sa na vrchol 390-metrového žeriava nebolo jednoduché. K žeriavu išiel po schodoch budovy, kde ho zastavovali robotníci a posielali ho preč, keďže tam nemal čo robiť. Pôvodne predpokladal, že nikoho nestretne, keďže k žeriavu išiel ešte počas noci.

„Kričali na mňa po arabsky. Cez Google Translator som im vysvetľoval, že tam pracujem a že som si hore niečo zabudol. Samozrejme, to nebola pravda,“ hovorí. Potom ho poslali preč, no on iba prestúpil na iné schodisko a smeroval k vrcholu. V priebehu dvoch hodín ako išiel hore, musel osemkrát meniť schodisko.

Visel na rukách a nohách

Napokon sa mu podarilo dostať až hore a vyliezol na žeriav. V jednom momente napríklad visel a držal sa iba jednou rukou, či si prehodil nohy cez tyč a visel hore nohami. Na kameru ukazoval svoje špinavé ruky. Pôvodne si myslel, že je to iba prach z púšte, no keď neskôr vyšlo slnko, tak si uvedomil, že tyče žeriavu boli pokryté olejom. Keď sa Lockwood vrátil späť na zem, priznal, že to bolo desivé.

Svoje video zakončil slovami: „Už to viac neurobím, v živote to už neurobím.“