WHO označila indický variant za znepokojujúci. V Gange plávali desiatky mŕtvych tiel, zrejme obetí koronavírusu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že variant koronavírusu SARS-CoV-2 šíriaci sa v Indii sa zdá nákazlivejší ako pôvodný vírus, a označila ho za “znepokojujúci”. Informovala o tom agentúra AFP.

Technická riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre reakciu na COVID-19 Maria Van Kerkhove povedala, že WHO má informácie potvrdzujúce zvýšenú šíriteľnosť tohto variantu aj jeho možnú zvýšenú odolnosť voči vakcínam. “Preto sme tento variant na celosvetovej úrovni označili za znepokojujúci,” povedala. WHO podľa jej slov poskytne viac informácií v utorok.

India je v súčasnosti vážne zasiahnutá pandémiou koronavírusu a v pondelok v tejto krajine zaznamenali takmer 370 000 nových prípadov nákazy a viac ako 3700 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Už nejaký čas pretrvávajú obavy, že indický variant a jeho ďalšie mutácie môžu byť za toto šírenie zodpovedné, konštatuje AFP. Medzi znepokojujúce varianty ho však zaradili až pondelok.

WHO už do tejto kategórie zaradila britský, brazílsky a juhoafrický variant vírusu, ktoré sú považované za nebezpečnejšie, rýchlejšie šíriteľné, viac smrtiace alebo schopné vyhýbať sa účinku vakcín.

Na breh Gangy vyplavuje telá

Desiatky mŕtvol, o ktorých sa predpokladá, že ide o obete spojené s ochorením COVID-19, vyplavilo na brehy rieky Ganga na severe Indie. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.

Pandémia sa v Indii rýchlo rozšírila do rozsiahlych vidieckych oblastí, čo spôsobilo nápor na miestne zdravotnícke zariadenia, ako aj krematória a cintoríny. Miestny predstaviteľ uviedol, že v okrese Buxar neďaleko hraníc medzi Bihárom s Uttarpradéšom, dvoma najchudobnejšími štátmi Indie, vyplavilo na breh približne 40 tiel. “Nariadili sme príslušným úradom, aby telá pochovali alebo spopolnili,” dodal pre agentúru AFP.

Niektoré miestne médiá informovali, že môže ísť až o 100 mŕtvol, ktoré mohli byť v rieke aj niekoľko dní. Miestni obyvatelia pre AFP uviedli, že sú presvedčení, že telá boli vyhodené do rieky, pretože krematória nezvládajú nápor mŕtvych alebo si príbuzní obetí nemohli dovoliť drevo a spopolniť ich na tzv. pohrebných hraniciach.