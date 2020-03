Vzdali sa konzumu, žijú v stane. Mladá rodinka sa presťahovala z veľkomesta do divočiny

Pravda je však taká, že veľkú väčšinu z nás predsa len nejaké tie korene doma držia. Vydáme sa nanajvýš na niekoľkotýždňovú dovolenku, mnoho ľudí však aj o tej len sníva. To však neplatí o tejto rodine. Vzdali sa života vo veľkomeste a deti vychovávajú v divočine.

Vzdali sa veľkomesta a žijú v divočine

Kým v škole nás učia narábať so zlomkami a vymenovať všetky vlajky sveta, množstvo poznatkov musíme získať v priebehu života, prostredníctvom vlastných skúseností. To veľmi dobre vedeli manželia Zac Ruiz a Katie Ako totiž informuje portál Daily Mail, vzdali sa života vo veľkomeste a svojich dvoch synov, Foxa a Grizzlyho, vychovávajú v divočine v Novom Mexiku.

Rodinka žije v stane a zdá sa, že im nič nechýba. Manželia učia svoje deti to, čo sa inde nenaučia, napríklad hádzať nožom či strieľať z luku. Nebolo to tak ale vždy. Ešte v roku 2016 žila dvojica v meste Orange County v Kalifornii, platili astronomický nájom a na krku mali nepríjemné dlžoby kvôli študentskej pôžičke. Pri plate kaderníčky a trénera v posilňovni to nebolo jednoduché, no bolo to pohodlné.

Prvé pochybnosti sa začali vynárať po tom, čo sa dvojici narodilo ich prvé dieťa, Fox. Pýtali sa sami seba, či je materialistické veľkomesto naozaj prostredie, v ktorom chcú svoje potomstvo vychovávať. Zakúpili si teda malý pozemok v Novom Mexiku, postavili na ňom veľký stan s drevenou konštrukciou a v lete v roku 2017 sa presťahovali. Po presťahovaní sa im narodil druhý syn, Grizzly, a manželia nikdy neboli spokojnejší. Väčšinu času trávia vonku v prírode a neťaží ich kolabujúca doprava, neskoré pracovné noci, ani skoré uponáhľané rána.

V meste sa rodičia a deti takmer ani nevidia

Samozrejme, deťom stále doprajú vymoženosti, akými sú napríklad videohry či sledovanie televízie, učia ich však, že toto nie je životný štýl. Nie je to však vždy ľahké, Zac aj Katie priznávajú, že v meste mali vždy rodinu a priateľov nablízku, v divočine to tak ale nie je.

Manželia však veria, že takto je to správne, pretože keď sú rodičia neustále v práci a deti v škole, rodina spolu netrávi dostatok času, pričom práve rodina je základom spoločnosti. Deti by nemali vyrastať v systéme, kde rodičia pracujú do úmoru na ľudí, ktorí sa ich následne poľahky zbavia a deti by nemali tráviť hodiny denne v škole učením sa vecí, ktoré v dospelosti nijak nezužitkujú.

O svoje zážitky a skúsenosti sa rodinka delí prostredníctvom Instagramu, kde sa venuje najmä minimalizmu a jednoduchému spôsobu života.