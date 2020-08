Vyvrátili 100 rokov starý predpoklad. Spermie sa pohybujú inak, ako sme si dlhé roky mysleli

Spermie sa nepohybujú mávajúc bičíkom zo strany na stranu, ale mávajú ním len do jednej strany a otáčajú sa pri tom okolo svojej osi. Tvrdí to tím vedcov z anglického Bristolu a Mexika, ktorý nový pohyb zaznamenali s pomocou matematiky a 3D mikroskopie a vyvrátil tak niekoľko sto rokov starý predpoklad.

Pohyb spermií pred viac ako 340 rokmi opísal Holanďan Antonie van Leeuwenhoek, ktorý zdokonalil mikroskop a objavil existenciu mikroorganizmov. Pri skúmaní svojho ejakulátu narazil na drobné tvory s chvostíkmi, ktoré sa, ako v roku 1678 napísal Kráľovskej spoločnosti v Anglicku, pohybujú vpred “ako had alebo úhor plávajúci vo vode”.

Ide o optický klam

To isté videli vedci aj počas nasledujúcich storočí – spermie plávajú pohybom bičíkov zo strany na stranu. Podľa odborníkov z Bristolskej univerzity a Universidad Nacional Autónoma de México, je to však len optický klam.

“Ak chcete vidieť naozajstný pohyb bičíka, potrebujete sa pohybovať a rotovať so spermiou. Je to takmer, ako keby ste potrebovali veľmi malú kameru a pripevnili ju na hlavičku spermie,” vysvetlil vedúci Hermes Gadelha z Bristolskej univerzity, ktorého cituje televízia CNN. Jeho kolegovia z Mexika Gabriel Corkidi a Alberto Darszon preto vytvorili špičkové nástroje, vrátane superrýchlej kamery, ktorá dokáže zaznamenať 55-tisíc snímok za sekundu.

Plávajú podobne ako vydry

Ako vedci zistili, bičík spermie sa pohybuje len na jednu stranu. Len tento pohyb samotný by však spôsobil, že by sa točili dokola, preto ešte rotujú okolo svojej osi. “Ľudské spermie prišli na to, že keď plávajú, podobne ako hravé vydry vývrtkovo vo vode, ich jednostranný pohyb sa vypriemeruje a budú plávať vpred,” skonštatoval Gadelha, s tým, že rotácia je veľmi dôležitá, pretože umožňuje spermiám “nadobudnúť symetriu” a ísť rovno.

Zistenia, ktoré vedci publikovali v odbornom časopise Science Advances, boli pre tím veľmi prekvapivé. Preto výskumníci strávili opakovaním experimentu a dôsledným kontrolovaním výpočtov takmer dva roky.

Vedci dúfajú, že by ich objav mohol pomôcť odborníkom na plodnosť a vedcom, pri zisťovaní vplyvu na plodnosť. Otáčavý pohyb spermií možno “skrýva nejaké jemné aspekty o zdraví spermií alebo o tom, ako dobre sa dokážu pohybovať rýchlo,” povedal Gadelha.