Vyvinuli revolučný plazmový motor. Funguje iba vďaka vzduchu a elektrine, nepotrebuje fosílne palivá

Nie je žiadnou novinkou, že letecká doprava je významným znečisťovateľom a produkuje veľké množstvo emisií skleníkových plynov. Aj preto sa vedci snažia vyvinúť alternatívu ku klasickým prúdovým motorom, ktoré by boli ekologickejšie, no zároveň by ponúkali rovnako spoľahlivý a rýchly spôsob prepravy.

Vedci z univerzity vo Wu-chane uvádzajú v tlačovej správe uverejnenej na Eurek Alert, že ich prototypový prúdový motor je poháňaný iba vzduchom a elektrinou, bez potreby fosílnych palív.

Zdvihol oceľovú guľu

Podľa štúdie uverejnenej v AIP Advances funguje zariadenie tak, že stláča vzduch, ktorý následne ionizuje mikrovlnami, čo vytvára plazmu a zabezpečuje jeho ťah.

Ako uvádza portál Futurism, prototyp bol schopný vytlačiť do vzduchu 24-milimetrovú oceľovú guľu o váhe jedného kilogramu. To znamená, že ťah, ktorý dokázal vytvoriť prototyp plazmového motora, je porovnateľný s bežnými prúdovými motormi.

Pravdou ale je, že medzi prototypom, ktorý funguje v laboratórnych podmienkach a nasadením prúdového motora v bežnom živote, je ešte dlhá cesta.

Alternatíva ku klasickým motorom

„Naše výsledky ukazujú, že prúdový motor založený na mikrovlnnej plazme môže byť skutočnou alternatívou k bežnému prúdovému motoru na fosílne palivá,“ uviedol Jau Tang z Wu-chanskej univerzity.

Vedci sa teraz musia zamerať na zlepšenie účinnosti a tiež jeho prevedenie do veľkosti, ktorá by odpovedalo tomu, aby mohol zabezpečovať ťah klasických lietadiel. To si bude vyžadovať ešte veľké množstvo úsilia a výskumu.

Ak sa im to ale podarí dotiahnuť do úspešného konca, bude to mať zásadný vplyv na životné prostredie.

„Motiváciou našej práce je pomôcť vyriešiť problémy globálneho otepľovania spôsobené používaním spaľovacích motorov na fosílne palivá na pohon strojov, ako sú autá a lietadlá,“ uviedol Tang.