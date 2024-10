Vyvinula megapopulárnu hru, problémy sa jej nevyhli. Známa firma nedokáže fungovať efektívne, hlási ďalšie prepúšťanie

S rýchlym vývojom umelej inteligencie súvisia aj aktuálne trendy vo veľkých technologických spoločnostiach. Tie sa snažia svoje fungovanie čo najviac zefektívniť a značné finančné prostriedky musia vynakladať tiež do developmentu a implementácie moderných prvkov. Na to potom zvykne doplatiť časť súčasných zamestnancov.

Ako teraz informuje portál Euro Gamer, podobný prípad rieši spoločnosť Riot Games, ktorá je v hráčskom segmente mimoriadne populárna. Preslávila sa najmä vďaka League of Legends, známej aj ako LOL. Firma už musela v roku 2024 raz prepúšťať a rozlúčila sa s viac ako 500 pracovníkmi. Takéto škrty odôvodnila neudržateľne rastúcimi nákladmi a so vzniknutou situáciou nechcela experimentovať.

Mnohí verili, že k ďalším radikálnym krokom už Riot Games nebude musieť pristúpiť. Podľa najnovších správ však ešte jedno kolo redukcie zamestnanecký stav absolvuje. Pôjde však o podstatne menší počet prepustených ľudí. Z oficiálnych vyjadrení vyplýva, že o prácu by mali prísť približne tri desiatky zamestnancov. Tí dostanú riadne odstupné a údajne sa do budúcna môžu uchádzať o iné voľné pozície v spoločnosti.

„Prepustených podporujeme balíkom odstupného, ​​ktorý zahŕňa minimálne šesťmesačný plat, ročný bonus, pomoc na pracovnom trhu či zdravotné poistenie,“ znie stanovisko spoločnosti. Tá ďalej ubezpečila zákazníkov, že ich obľúbená hra týmto nijako neutrpí. „Nebrzdíme prácu na hre, ktorú milujete. Veľa investujeme do rýchlejšieho riešenia dnešných výziev a zároveň vytvárame budúcnosť,“ povedal spoluzakladateľ Riotu Marc Merrill.

Toto prepúšťanie už priamo nemá súvisieť s finančnou stránkou firmy, no malo by slúžiť ako nástroj k zvýšeniu efektivity súčasného tímu. Riot Games nevylučuje, že sa v budúcnosti opäť budú tímy pracovníkov rozširovať, no aby sa tak mohlo stať, musia sa podľa kompetentných naučiť fungovať kvalitne a efektívne.