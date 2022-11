Vytvorili najväčší hoax na svete: Sestry robili za peniaze seansy s duchmi, stoja tiež za svetoznámou Ouija tabuľkou

Všetko to pôvodne začalo ako nevinný žart. Po čase s tým však sestry Leah, Kate a Maggie Foxové jednoducho nedokázali prestať. Milióny Američanov presvedčili o tom, že dokážu komunikovať s dušami zosnulých. Stoja aj za zrodom známej tabuľky Ouija.

Chceli si vystreliť zo svojich rodičov

V roku 1848 bolo americké mestečko Hydesville úplne neznáme, neskôr sa preslávilo ako domov sestier Foxových, píše All That Is Interesting. Maggie, Kate a Leah žili v nenápadnom domčeku. Jedného dňa sa v ňom ale začalo ozývať zvláštne klopanie. Noc čo noc krátko po tom, ako sa rodina pobrala spať, začal v dome „vyčíňať“ duch. Akonáhle sa zotmelo, začalo sa po stenách domu a po nábytku ozývať vyklopkávanie.

V skutočnosti to ale nebol žiaden zákerný duch. 14-ročná Maggie a 11-ročná Kate si len chceli vystreliť zo svojej rodiny. Ako píše web History Net, našli spôsob, ako vydávať zvuky tak, že klopkali po drevenej podlahe alebo po nábytku prstami na nohách. Nenápadne dokázali narobiť uprostred noci taký hluk, že zobudili a vydesili zvyšok rodiny.

Čoskoro sa ale sestrám nevinný žart vymkol spod kontroly. Stalo sa tak, keď Kate jedného dňa dvakrát zatlieskala a vyzvala ducha, aby zopakoval po nej. Duch odpovedal dvoma zaklopaniami. Dievčatá dali duchovi meno Mr. Splitfoot a tvárili sa, že sa s ním pustili do konverzácie. Ďalšej duše zo záhrobia sa pýtali, koľko má detí alebo či je skutočne duchom. Na každú z otázok odpovedal duch istým množstvom zaklopaní.

Za divadielko začali vyberať od zvedavcov peniaze

Ako píše The Paris Review, duch istého muža im zas prezradil, že ho niekto výmenou za 500 dolárov zavraždil a jeho telo pochoval na pozemku rodiny Foxovcov. Netrvalo dlho a sestry Foxové prišli na to, že by mohli zo zábavky aj profitovať. Za divadlo, v rámci ktorého „komunikovali“ s duchom, si najprv pýtali od každého zvedavca 1 dolár.

Okrem toho, neskôr priznali, že ani nevedeli, ako s tým celým vôbec prestať. Báli sa, že ak by sa rodičom priznali, že si to celé len vymysleli, dostali by za to poriadny výprask. Začali preto svoje služby ponúkať v salónoch. Ako informuje Smithsonian Magazine, sestry Foxové sa veľmi rýchlo stali celebritami a správy o ich schopnostiach sa šírili rýchlosťou blesku.

Až na Maggie, ktorá sa zamilovala a jej láska ju presvedčila, aby na spiritualizmus zabudla. Keď ale o 5 rokov neskôr Elisha Kane zomrel, Maggie upadla do depresie a začala svoj smútok utápať v alkohole, píše All That Is Interesting. Kate sa komunikácii so záhrobím venovala aj naďalej, doľahli však na ňu hrôzy občianskej vojny, stala sa z nej vdova a taktiež začala piť. V roku 1888 sa Maggie spiritualizmu vzdala opäť. Prehlásila, že už ďalej nemôže žiť v lži a celé to bola jedna obrovská chyba.

Život v klamstve nebol ľahký

Podľa portálu The Paris Review ale Leah Maggie obvinila, že to tvrdí len pre peniaze a za svoje slová dostala 1 500 dolárov. Maggie svoje priznanie o rok neskôr odvolala, uvedomila si totiž, že je to pre ňu a pre jej rodinu jediný zdroj príjmu. V tom čase svoje remeslo po celom svete praktizovali už tisícky spiritualistov, bolo to niečo, čo sa už nedalo len tak jednoducho zastaviť.

Američania ale boli nadšení, spiritualizmus sa tešil značnej popularite. Množstvo ľudí si v sobotu v noci užívalo seansu a pokúšalo sa o komunikáciu so záhrobím a v nedeľu sa zas s rodinou vybrali do kostola na pravidelnú omšu. V tom čase sa priemerná dĺžka života pohybovala okolo 50 rokov, množstvo žien zomieralo pri pôrode, deti zomierali na dnes už liečiteľné choroby a muži zase vo vojnách. Niet sa čo čudovať, že ľudia chceli veriť v posmrtný život.

Dokonca aj Mary Todd Lincolnová, prezidentova manželka, organizovala v Bielom dome seansy po tom, čo ich 11-ročný syn podľahol chorobe. Nejeden človek by bol ochotný urobiť čokoľvek, aby sa znova aspoň na chvíľu mohol spojiť so svojím blízkym.

Vďaka nim vznikla Ouija tabuľa

Portál Science Alert píše, že sestry Foxové najčastejšie s dušami zo záhrobia komunikovali tak, že nahlas hláskovali abecedu. Ak sa ozvalo zaklopanie, znamenalo to, že práve vyslovili to správne písmeno. Ako si ale zrejme dokážete predstaviť, čakať na vyhláskovanie celej správy bolo pre verejnosť jednoducho frustrujúce, ľudia boli netrpezliví.

Tak napokon vznikla prvá Ouija tabuľa a okamžite žala obrovské úspechy. Aj keď sestry Foxové zomreli (Leah v roku 1890, Kate o dva roky neskôr a Maggie v roku 1893), spiritualizmus a komunikácia so záhrobím za pomoci hláskovania lákali ľudí aj naďalej.

Sestry Foxové spustili najväčšie hnutie 19. storočia a vydláždili cestu pre ďalšie ženy, ktoré sa vďaka spiritualizmu dokázali finančne osamostatniť a byť nezávislé, aj keď posledné roky sestier neboli šťastné. V rokoch pred smrťou sa o seba Maggie ani nedokázala sama postarať a spoliehala sa len na dobrosrdečnosť svojich priateľov.

Po svojej smrti sa zo záhrobia nikdy nikomu neozvala. Aj keď priznali, že to bolo celé len jedno veľké klamstvo, ľudia do dnešného dňa veria, že za pomoci Ouija tabule sa skutočne dá komunikovať s dušami zo záhrobia.