Vysoká škola snov: Vo Francúzsku teraz môžete získať titul z jedenia, pitia a životnej pohody

Množstvo ľudí sa vďaka svojej schopnosti užívať si príjemné gastronomické chvíle považuje za ozajstných gurmánov. Teraz však môžete vďaka francúzskej univerzite svoje kvality obohatiť aj o vysokoškolský titul z jedenia, pitia a užívania si života.

Chutne pripravené jedlo, znalosť o kvalitnom víne či inom alkohole a všeobecný pocit spokojného života. Na prvý pohľad ideálny scenár a cieľ väčšiny ľudí, no podľa Unilad ponovom už aj odbor na vysokej škole. Univerzita politických vied vo francúzskom meste Lille teraz ponúka magisterský titul z odboru, ktorý sa zapáči aj tým lenivejším študentom.

Ide o gastronomickú diplomaciu

Magisterský kurz s názvom BMV, skratka pre „boire (piť), manger (jesť), vivre (žiť)“, sa ponúka na Sciences Po Lille, jednej z najprestížnejších škôl politických vied vo Francúzsku. Zahŕňa nielen znalosti a následný titul o jedle a pití, ale aj o “žití”.

Moduly kurzu v tomto stupni zahŕňajú napríklad aj tzv. „gastrodiplomaciu“, potravinárske technológie či boj proti sexizmu v profesionálnej kuchyni, čo je odpoveďou na vlnu sťažností pracovníkov na zneužívanie nadradenými šéfkuchármi.

Kurzy, konferencie a prednášky, ktoré zachutia každému

Lektor Benôit Lengaigne vyučuje hodiny o „pozemských potravinách“, zatiaľ čo prednášky sa doteraz zameriavali na témy, ako sú rastlinné alternatívy k mäsu, história farmárčenia a sila ekologických značiek.

Študenti sa tiež zúčastňujú konferencií, aby si prehĺbili svoje vedomosti o širokej škále tém. Účastníci odboru sa učia aj o tajomstvách piatej chuti či o rozoznaní dobrej kávy od tej horšej. Lektor hovorí, že štúdium nemá byť ani sa podobať na Michelinským kurzom, ale snaha o podnietenie vášne 20-ročných študentov ku kvalitnej gastronómii.

Študentka kurzu, Clémence Ricart, povedala, že ona aj jej spolužiaci sa vrhli do tohto odboru bez toho, aby vôbec tušili, o čo v ňom ide, ale napriek tomu je to fascinujúce. „Je to magisterský kurz, ktorý nás spája okolo jednej vášne: sveta gastronómie a jedla. Vzhľadom na klimatickú núdzovú situáciu budú potraviny jadrom globálnych výziev,” dodala.

Píšu sa eseje, no skúša sa aj formou herectva

Okrem písania esejí sú študenti známkovaní aj na základe výkonu v rolových hrách, v ktorých si rozdelia úlohy a navzájom sa pýtajú na relevantné problémy. Študenti sa hrajú na televíznych novinárov a šéfov spoločností dodávajúcich jedlo, aby sa navzájom skúšali.

Jeden študent, ktorý je v prvom ročníku, povedal, že sa najprv sám seba spýtal, či sa jeho budúci zamestnávatelia nebudú náhodou smiať, keď v jeho životopise uvidia titul „piť, jesť, žiť“, ale keď si vypočul názory firiem na tento projekt, získal väčšiu sebadôveru.