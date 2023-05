Najhlbšia jaskyňa na svete: Je Everestom hlbín, smrť číha na každom kroku. Žijú tu zvieratá, aké nikde inde nenájdete

Hovorí sa o nej, že je Everestom hlbín, vydajú sa sem len tí najodvážnejší. Jaskyňa Veryovkina je hlboká viac ako dva kilometre a je najhlbšou doteraz objavenou jaskyňou. Vyžiadala si už aj ľudský život.

V článku sa dozviete aj: kde sa jaskyňa Veryovkina nachádza ;

ako takmer pripravila o život skupinu bádateľov ;

ako sa v nej podarilo nájsť telo nezvestného Rusa ;

prečo predstavuje pre odborníkov veľkú nádej.

Najhlbšie miesto objavili v roku 2018

Istá časť Abcházska (Ruskom podporované separatistické územie, ktoré kedysi spravovalo Gruzínsko) je podľa webu Atlas Obscura domovom nie jednej, ale hneď štyroch najhlbších jaskýň na svete. S hĺbkou 2 212 metrov medzi ne jednoznačne patrí aj jaskyňa Veryovkina (známa aj ako Verëvkina). Jaskyňu sa prvýkrát podarilo zdokumentovať v roku 1968, no podľa vtedajších záznamov mala hĺbku len 114 metrov. Po každej ďalšej expedícii však jaskyniari ostali šokovaní z toho, ako hlboko a ako ďaleko (13,5 kilometra) až siaha.

Vstup do jaskyne meria tri metre a leží medzi dvoma horami, a to medzi horou Fortress a Umbrella (v preklade Pevnosť a Dáždnik). Tie sú súčasťou masívu Arabika v západnej časti Kaukazu. Jaskyňa je pomerne ťažko prístupná, no v priebehu 50 rokov sa podarilo podniknúť niekoľko desiatok speleologických expedícií.

Rekord sa napokon podarilo prekonať a zaznamenať v roku 2018, keď sa do najhlbších miest jaskyne dostal moskovský speleologický tím. Na čele tímu stál Pavel Demidov, zomrel v roku 2020 po tom, ako ho pri skúmaní inej neďalekej neprebádanej jaskyne zavalila skala.

Podľa portálu Enter the Caves je súčasťou jaskyne Veryovkina množstvo fascinujúcich stalagmitov, stalagtitov a ďalších útvarov, ktoré sa v nej bez ľudského zásahu tvorili tisícročia. Speleológov očarili aj kaňony a skalné steny ako stvorené pre horolezectvo. Súčasťou jaskyne je aj najhlbšie položené vodné teleso na svete, nachádza sa na úrovni 2,24 kilometra pod hladinou mora.

Potopa ich takmer pripravila o život

Podrobné preskúmanie jaskyne nebolo vôbec jednoduchou úlohou. Dostať sa na najhlbšie miesto a späť na povrch môže trvať aj týždeň. Je preto potrebný riadny výcvik a, samozrejme, vybavenie. Aj s tým je to ale poriadne riskantné. Ani tá najlepšia príprava a vybavenie však nemusia znamenať, že sa jaskyniari na povrch dostanú živí a zdraví. Dôkazom je podľa National Geographic potopa, ktorej musel čeliť jeden zo speleologických tímov.

Na dne jaskyne sa práve nachádzalo 8 ľudí (v extrémnych podmienkach strávili už týždeň), keď zrazu začuli hukot vody. Znelo to, akoby sa k nim cez tunel blížil vlak. Celá jaskyňa sa otriasala, ako keby ju zasiahlo zemetrasenie. Vzhľadom na to, ako dlho expedícia trvá, speleológovia trávia voľný čas v stanoch. Práve v nich raňajkovali, no keď sa ozval hukot, okamžite z nich vybehli.

Voda sa valila ich smerom tak rýchlo, že museli okamžite odísť, inak by hrozilo, že sa na mieste utopia. Situácia bola natoľko vážna, že väčšinu vybavenia v hodnote tisícok dolárov, vrátane fotoaparátov (podarilo sa z nich zachrániť pamäťovú kartu), museli nechať v jaskyni. Našťastie, fatálnemu osudu unikli všetci, ale len o vlások. Po týždňových výdatných dažďoch sa voda jaskyňou valila viac ako 20 hodín.

Až dovtedy si prieskumníci mysleli, že vo Veryovkine hrozia záplavy len v zimnom období, no nemohli sa viac mýliť. Ide o jeden z najnebezpečnejších javov, ktorý môže speleológov počas skúmania jaskýň ohrozovať.

Pozostatky sa z jaskyne snažil vytiahnuť 100-členný tím

Podobné šťastie ale podľa webu Mail Online nemal Rus Sergei Kozeev. Muž zmizol v novembri v roku 2020, nikto netušil, čo sa s ním stalo, zdalo sa, že sa pod ním zľahla zem. Jeho telo sa podarilo v jaskyni objaviť až začiatkom augusta 2021. Najprv sa podarilo nájsť pri vstupe do jaskyne lano, potom chabú výbavu. Kozeevovo telo viselo na lane v hĺbke 1 100 metrov.

Kozeev bol zvedavý turista, venoval sa viacerým športom, no na výpravu do najhlbšej jaskyne na svete nebol vôbec správne vybavený a ani pripravený. Navyše, do jaskyne šiel sám, čo je považované za vážne porušenie bezpečnostných predpisov. 31-ročný Sergei zomrel buď po páde alebo na následky podchladenia. Vytiahnuť jeho pozostatky z takej hĺbky nebolo vôbec jednoduché, do smutnej akcie sa zapojilo viac ako 100 ľudí.

Napriek nebezpečenstvám, ktoré im tu hrozia, sa odborníci do jaskyne Veryovkina neustále vracajú. Ako totiž informuje web ZME Science, veria, že tu môžu okrem iného objaviť mikroorganizmy, ktoré by mohli byť dôležité pri vývoji nových antibiotík. Žije tu aj niekoľko druhov organizmov, ktoré sa zatiaľ nepodarilo nájsť nikde inde na svete. Podľa Grunge tu svoj domov našlo aj niekoľko druhov škorpiónov, kreviet či stonožiek.