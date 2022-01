Výsledky novej štúdie hovoria jasne: To, či na vás zaútočí žralok, záleží od jednej veci. Ovplyvniť to môžete aj vy

Aj keď pravdepodobnosť, že by na vás počas letnej dovolenky pri kúpaní v mori zaútočil žralok, je len veľmi malá, nikdy to netreba úplne podceňovať. Globálne otepľovanie spôsobuje, že žraloky migrujú aj do tých oblastí, kde sa v minulosti bežne nevyskytovali. A už to môže pravdepodobnosť prípadného útoku mierne zvýšiť. Ak si ale dáte pozor na túto jednu vec, útoku morského predátora sa ľahko vyhnete. Alebo sa o to aspoň môžete pokúsiť.

Bude to znieť možno zvláštne, ale útoky žralokov na ľudí nie sú tak časté, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Existuje totiž väčšia pravdepodobnosť, že lietadlo, na palube ktorého sa nachádzate, sa zrúti k zemi, než to, že na vás v mori zaútočí žralok. Aj napriek tomu ale treba byť pri kúpaní na letnej dovolenke mimoriadne obozretný. Výsledky novej štúdie, o ktorej informoval vedecký portál Science Daily, ale hovoria jasne. Útoku žraloka viete predísť aj vy – stačí vedieť, kedy vám hrozí potenciálne nebezpečenstvo.

Pod novým výskumom je podpísaná skupinka vedcov z Louisianskej štátnej univerzity a Floridskej univerzity. Tí sa rozhodli zistiť, kedy je najväčšia pravdepodobnosť nevyprovokovaného útoku žraloka na človeka. Ich výsledky priam prekvapujú.

Za posledných 50 rokov najviac útočili počas splnu

Skupina podrobne analyzovala dáta a údaje o útokoch žralokov za posledných 50 rokov a zdá sa, že súvis môžu mať s fázami Mesiaca, ktoré život na našej planéte očividne ovplyvňujú viac, ako sme si doposiaľ mysleli.

Už dlhšie je známe, že jednotlivé mesačné fázy majú vplyv na správanie zvierat. Avšak, len veľmi málo štúdií sa zaoberalo myšlienkou, že mesačný svit môže určitým spôsobom ovplyvňovať aj agresívne správanie týchto morských predátorov. Skupina vedcov totiž v novej štúdii zistila, že v priemere sa viac útokov žralokov odohralo v období splnu a oveľa menej ich bolo počas ostatných fáz Mesiaca.

Výskumníci pracovali s dátami o útokoch, ktoré sa stali na celom svete a v období od roku 1960 až 2015 našli jasnú koreláciu medzi útokmi žralokov a mesačnými fázami. Prečo je to ale tak, zatiaľ zostáva nejasné.

Môže to zachrániť životy – ľudské aj žraločie

Ako vedci podotkli, treba mať na pamäti, že najviac útokov žralokov na ľudí sa odohráva počas dňa. Netreba byť preto pomýlený, že cez deň vám žiadne nebezpečie nehrozí. Treba len skrátka pre istotu sledovať aj lunárny kalendár a to, či sa v daný večer neschyľuje ku splnu. Mesiac totiž môže na správanie tvorov vplývať aj počas bieleho dňa.

Vedci nechcú dávať nejaké predčasné závery, no aj ich výsledky zistení nemálo prekvapili. Spoliehať sa teda stopercentne na ich tvrdenia zatiaľ nemožno. Ako uviedli, vec budú skúmať aj naďalej, pretože podľa nich to stojí za to. Napokon, v budúcnosti to môže zachrániť zopár ľudských životov. A o tých žraločích ani nehovoriac.