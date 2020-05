Vyrobili ich 700 a boli výkladnou skriňou nacistického Nemecka. Ponorky typu VII oprávnene desili Spojencov

Keď sa nacisti dostali k moci, napriek sankciám, ktoré vyplývali z Versaillskej zmluvy a zákazu zbrojenia, začali rozvíjať a zdokonalovať svoj vojenský a zbrojársky priemysel. Jednou z oblastí, na ktorú sa vo veľkom zamerali, boli ponorky. Na tú dobu pomerne novú a komplikovanú vojenskú techniku dotiahli takmer do dokonalosti.

História ponoriek

Aj keď skutočné využívanie ponoriek, či už vo výskume, ale hlavne vo vojenskej stratégii, nie je až také staré, prvé predstavy o ponorke siahajú až do antických dôb.

Prvé skutočné pokusy o zostrojenie ponorky môžeme datovať do roku 1620 keď Angličan Cornelius Drebbel vyrobil prvú ponorku z dreva potiahnutú kožou. V dnešnej dobe by sme ju skôr nazvali čiastočne ponoreným člnom s veslami. Následne nasledovali ďalšie pokusy o výrobu funkčnej ponorky s väčšími či menšími úspechmi.

Za prvou ponorkou, ktorá bola použitá v boji môžeme považovať ponorku Turtle z roku 1775, ktorá bola použitá v americkej vojne o nezávislosť.

S významným vojenským rozvojom ponoriek sa začalo počas prvej svetovej vojny a už tu dokázali Nemci svoje prednosti a ukázali sa ako najlepší konštruktéri ponoriek. Potápali obchodné lode a spôsobovali veľké straty, keďže proti nim neexistovala adekvátna obrana.

Po vojne mocnosti Dohody považovali nebezpečenstvo ponoriek za vyriešené. Táto chyba sa im kruto vypomstila v druhej svetovej vojne.

Typ VII

Nemecko povzbudené úspechmi svojich ponoriek na tento druh vojenskej techniky nezanevrelo, práve naopak – začalo ho rozvíjať a zdokonalovať. Inžinieri nacistického režimu mali dobré základy z prvej svetovej vojny. Vyrábali viacero typov, no najrozšírenejším a najviac vyrábaným bol typ VII.

Vzorom pre ich výrobu boli nemecké ponorky z predchádzajúcej vojny. Od roku 1935 do roku 1945 vzniklo viacero verzii ponorky typu VII a dokopy ich bolo vyrobených vyše 700 kusov. Najznámejšou a najviac vyrábanou ponorkou bol typ VIIC, z ktorej bolo vyrobených viac ako 600 kusov.

Jedinečné technické vlastnosti

Ponorky typu VIIC boli stredne veľké ponorky, čo im poskytovalo mnoho výhod. Na dĺžku mali 67 metrov a široké boli niečo vyše 6 metrov. Výtlak na hladine bol na úrovni 769 ton a pod hladinou 871 ton.

Výhodou ponoriek bola ich rýchlosť. Na hladine sa pohybovali rýchlosťou 17,7 uzla (32,8 km/h) a pod hladinou 7,6 uzla (14,1 km/h). Rýchlosť na povrchu im dodávali dva preplňované 6-valcové dieslové motory MAN, ktoré dávali ponorke výkon približne 3 000 koní. Pod hladinou typ VII využíval dva elektromotory AEG s výkonom 750 koní. Vďaka tomu dokázali ponorky preplávať pri rýchlosti 10 uzlov až 15 700 kilometrov a 150 kilometrov pri rýchlosti 4 uzly pod hladinou, po ktorých bolo potrebné sa vynoriť, aby sa dočerpal kyslík.

Čo by to bolo za bojovú ponorku, ak by nemala odstrašujúcu výzbroj. Typ VII mal štandardne jeden 88-milimetrový kanón a jeden 20-milimetrový kanón. Takisto disponoval piatimi 533-milimetrovými torpédometmi. Jedna ponorka mala posádku o 44 členoch.

Skvelá bojová taktika

Tým, že nacistické Nemecko malo veľa ponoriek, darilo sa im zasádzať Spojencom ťažké straty. Začiatkom roku 1940 prišiel admirál Dönitz s nápadom skupinových útokov ponoriek v noci a taktikou tzv. vlčích svoriek. Vychádzal z predpokladu, že ponorka je na hladine nezachytiteľná sonarom a prakticky neviditeľná, keďže vyčnieva iba pár metrov nad hladinou.

Vlčie svorky sa skladali z 10 až 25 ponoriek. Cez deň plávali za konvojom, prípadne naň čakali a potom naň v noci zaútočili. Keďže ich bolo veľa, rátalo sa s tým, že eskortné lode nemôžu dlhodobo sledovať odhalenú ponorku, pretože ďalšie podnikali útoky.

Veľké úspechy, no aj veľké straty

V máji 1943 utrpelo Nemecko aj veľkú stratu. V bitke o Atlantik stratili v priebehu jedného mesiaca až 60 ponoriek. Americké eskortné stíhacie skupiny zložené z až 5 torpédoborcov a eskortnej lietadlovej lode dokázali ponorky dostihnúť a buď ich zničili pod vodou, alebo ich prinútili sa vynoriť.

Nacisti svoje námorníctvo stavali najmä na ponorkách. To bolo na jednej strane výhodné, keďže v nich mali technologickú aj počtovú prevahu, no na druhej strane im chýbali normálne či lietadlové lode.

Aj tak sa im počas vojny ale podarilo potopiť až 14 miliónov ton obchodnej tonáže alebo 11750 obchodných lodí, 190 vojnových lodí, z čoho 6 bolo lietadlových. Spolu podnikli približne 2 600 bojových plavieb.

Nebolo to ale zadarmo. Suma sumárum napokon stratili až 90 % zo všetkých nasadených ponoriek. Pritom zahynulo až 22-tisíc námorníkov, čo predstavovalo 73 % celkových strát z nemeckých námorníkov operujúcich na ponorkách. Pri zohľadnení na ľudí to znamená, že traja zo štyroch námorníkov pôsobiacich na ponorke zahynuli.

Aj napriek stratám, ktoré Nemci zažili, nedá sa im uprieť, že ich ponorky, najmä typ VII boli na tú dobu úžasnými strojmi, ktoré naháňali Spojencom oprávnený strach a dokázali nenápadne zlikvidovať vojenské lode a zmiznúť skôr, ako sa vôbec zistilo, čo sa stalo.

Ponorky sú aj dnes významnou súčasťou námorných síl štátov. Po vojne prešli významnými zmenami a vďaka inštalovaným jadrovým reaktorom, ktoré zabezpečujú pohon, dokážu byť v nasadení dlhé mesiace.

