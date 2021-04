Vyprážaná voda: Vegetariánska zvláštnosť, ktorá vás pri príprave môže aj zabiť

Hovorí sa, že keď vám niečo nechutí, obaľte to v trojobale a dajte do fritézy. Pri viacerých potravinách to naozaj môže fungovať. Existujú však aj ľudia, ktorým napadnú skutočné bizarnosti, hraničiace až s ohrozením zdravia. Dobrým príkladom je vyprážaná voda.

Vyprážanie môže byť samé o sebe nebezpečné. Horúci olej sa ľahko môže prevrhnúť a spôsobiť veľmi škaredé popáleniny. Navyše je horľavý a pri kontakte s ohňom môže spôsobiť požiar.

Olej a voda

Samostatnou kategóriou je kontakt vriaceho oleja s vodou. Voda je ťažšia ako olej, takže klesá dole, no má nižší bod varu. Vo vriacom oleji tak prebieha rýchla reakcia, pri ktorej dochádza v podstate k výbuchu a horľavý olej sa rozletí na všetky strany.

Vypraženie vody

Už v roku 2016 kuchár na YouTube Jonathan Marcus chcel dokázať, že sa mu poradí vypražiť vodu. Zvolil skutočne originálny postup a podarilo sa mu to. Na prípravu vyprážanej vody použil jedlú vodnú bublinu, tú obalil v klasickom trojobale a dal do fritézy, píše portál IFL Science.

Sám hovoril, že je to nebezpečné a ak by trojobal nevydržal, voda by mohla spôsobiť explóziu a všade by bol rozpálený olej.

Tohto trendu sa chytilo viacero ľudí a opakovali ho.

Vodné bubliny

Rozhodne vám proces výroby vyprážanej vody neodporúčame. V prvom rade je to nebezpečné, v tom druhom to vlastne nie je ani chutné. Dostane vypražený trojobal a v ňom teplú vodu, ktorá sa rozleje po tanieri a celý trojobal namočí.

Ak by ste si chceli vyrobiť vodné bubliny, potrebujete alginát sodný a mliečnan vápenatý v pomere 1:5. Alginát rozrieďte vo vode a to isté urobte aj s mliečnanom, ktorý rozriedite v väčšom množstve inej vody. Dôkladne ich rozmiešajte a potom pridávajte postupne alginát do mliečnanu pričom ho miešajte. Po niekoľkých minútach by sa mali začať tvoriť vodné bubliny. Tie potom ponorte do čistej vody, aby sa reakcia zastavila.

Ak sa rozhodnete vyrobiť vodné bubliny, potom ich ale rozhodne nevyprážajte. Ak vás zaujíma, ako vyzerá pridanie vody do rozpáleného oleja, to uvidíte v nasledujúcom videu.