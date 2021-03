Vedci vyvracajú mýtus, že po šiestej by sme už jesť nemali. Posledné jedlo dňa si môžeme dopriať aj neskôr

Medzi najpopulárnejšie názory patrí ten, ktorý hovorí, že by sme nič nemali jesť po šiestej večer. Diskutuje sa nielen o tom, kedy by sme mali jesť, ale aj o tom, čo presne nám môže viac uškodiť, ako prospieť. Kedy by ste teda to kuracie stehno mali už naozaj radšej nechať v chladničke?

Po 20:00 večer už chladničku radšej neotvárajte

Už nejaký ten čas vedci diskutujú o tom, či jedenie v neskorých nočných hodinách môže urýchliť priberanie alebo nie. Mnohí napríklad iste poznáte názor, že by sme nemali jesť po 6. večer. Odborníci však varujú, že ten najhorší čas na jedenie je po 8. večer. Môže totiž zapríčiniť nielen priberanie, ale aj závažné zdravotné ťažkosti, píše portál Science Times.

Ako informuje portál Penn Medicine News, je to jedna z prvých štúdií, ktorá poukazuje na fakt, že neskoré jedenie môže poškodiť metabolizmus. Môže spôsobiť zvyšovanie hladiny inzulínu a cholesterolu v krvi, ale môže negatívne ovplyvniť aj hladinu triglyceridov. Vedci si myslia, že neskoré jedenie ovplyvňuje aj hladiny hormonálnych markerov v organizme a môže zvýšiť riziko vzniku cukrovky, ochorení srdca a ďalších chorôb. Aby toho nebolo málo, neskoré jedenie negatívne vplýva aj na kvalitu spánku.

Výsledky štúdie ukazujú, že neskoré jedenie mení aj pomer telom vylučovaného oxidu uhličitého a prijatého kyslíka. To znamená, že telo metabolizuje menej tukov a viac sacharidov. V štúdii sa okrem toho dozviete, že chuť do jedla výrazne ovplyvňuje hormón ghrelín. Jeho hladina by mala byť najvyššia počas dňa. Ak sa teda najete skôr, dlhšie si udržíte pocit sýtosti a chladnička vás počas noci bude lákať o niečo menej.

Ten bôčik, na ktorý máte chuť, iste vydrží do zajtra

Platí teda, že by ste si posledné jedlo dňa mali dopriať najneskôr o ôsmej večer alebo 4 hodiny predtým, ako sa chystáte do postele. Inak vám hrozí vyššie BMI (index telesnej hmotnosti). Na tento fakt poukázala aj štúdia z roku 2014 publikovaná v časopise Nutrition Research, ktorá hovorí, že neskoršie jedenie a kratšie prestávky medzi jedlami vedú k vyššiemu celkovému kalorickému príjmu.

Dôležité je nielen to, kedy jete, ale aj to, čo jete. Napríklad, večer by ste sa mali vyhýbať ťažkým jedlám. Ak vás večer zláka mastný bôčik, žalúdok ho nestihne stráviť dostatočne rýchlo a počas noci vás môže potrápiť reflux.

Okrem toho, ťažké jedlo môže zapríčiniť, že vaše telo bude príliš zaneprázdnené trávením a odpočinok nebude dostatočne kvalitný. Nečudujte sa potom, ak sa ráno zobudíte viac unavení, ako keď ste šli do postele. Vyhýbať by ste sa večer mali nielen mastným jedlám, ale aj potravinám bohatým na sacharidy, ako napríklad chlieb či cestoviny.