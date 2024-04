Vymyslel Smer, pomohol k moci Ficovi či Mečiarovi a inštaloval hodiny pred prezidentský palác. Kto bol Fedor Flašík?

Dostal prezývku reklamný a marketingový mág, ktorým aj bol. Pomohol, aby sa k moci dostal Mečiar, neskôr pomáhal v úspešnej kampani aj Robertovi Ficovi. Fedor Flašík bol ale tiež úspešným podnikateľom a známou osobnosťou Slovenska.

V článku sa dozviete aj: ako začal pracovať pre Mečiara;

či sa ospravedlnil za kontroverzné hodiny;

s kým a prečo vymyslel Smer;

ako bojoval s rakovinou.

Dnes zasiahla Slovensko správa, že Fedor Flašík zomrel vo veku 66 rokov v pražskej nemocnici Motol. Dôvodom bola rakovina, s ktorou síce Flašík bojoval už dlhšie, no teraz sa mu vrátila vo forme agresívneho lymfómu v brušnej dutine. Objavili sa tiež informácie, že sa vydal cestou alternatívnej medicíny.

Flašík sa narodil 14. januára 1958 v Bratislave. V roku 1982 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Pracoval ako vedúci zásobovania a odbytu vo výrobnom družstve Detva a v rokoch 1986 až 1990 na Ústrednom výbore Zväzu československo-sovietskeho priateľstva.

Neskôr pôsobil ako zástupca riaditeľa divadla Ludus a ako zástupca šéfredaktora v redakcii M – Report. Potom bol výkonným riaditeľom reklamného oddelenia firmy Davay.

V službách Mečiara

V roku 1994 sa dostal do povedomia, keď začal spoluprácu s Vladimírom Mečiarom. Ako spomínal samotný Flašík v rozhovore pre SME, v tom čase bol riaditeľom v Davay a Mečiar ho po krátkom rozhovore prijal. Vznikla aj známa pieseň Vivat Slovakia, v legendárnom videoklipe sme mohli vidieť všetky známe osobnosti HZDS. Flašík dlho tvrdil, že za ňou stojí on, avšak Aktuality v roku 2017 napísali Flašíkovo odhalenie, kto za skladbou naozaj stojí. Uviedol, že text je od Kamila Peteraja a hudbu napísal Gabo Dusík. Hit sa dokonca dostal aj do hitparády na TV Nova.

Flašík v už spomínanom rozhovore pre SME tiež potvrdil, že jeho agentúra Donar mala viac-menej monopol a priznal, že išlo o klientelizmus, aj keď tvrdil, že všetko získali cez konkurzy a na tú dobu získaval všetko férovo. Tvrdil, že zbohatol čestne.

S postavou Flašíka sa tiež spájajú kontroverzné digitálne hodiny, ktoré dal nainštalovať na budove pred prezidentským palácom. Tie odpočítavali dni, dokedy bude Kováč ešte prezidentom. Podľa Flašíka Kováč nemal autoritu. Samotná tabuľa mala byť inštalovaná agentúrou Donar bez akéhokoľvek povolenia. Keď Michal Kováč zomrel, Flašík sa za hodiny v statuse na sociálnej sieti ospravedlnil.

Známy bol aj bilbord z roku 1998 pre HZDS, ktorý mal zobrazovať Slovensko a jeho hory, no bol tam záber na švajčiarske Alpy.

Vymyslel SMER

Flašík tiež v rozhovore uvádza, že on vymyslel stranu Smer, keďže koncom 90. rokov videl potenciál v novej strane. Spolu s Ficom, Monikou Beňovou a Františkom Határom naplánovali vznik stredovej strany.

Aj tu Flašík poskytol svoje znalosti politického marketingu a Slovensko napríklad v roku 2002 zaplavili bilbordy s holými zadkami, ktoré hlásali, aby Slovensko išlo do EÚ, ale nie s holými zadkami.

Mediálny guru Smeru videl potenciál vo vtipnej a údernej kampani. Objavili sa tiež dnes už ďalšie legendárne televízne spoty známe ako „Majster poriadok“. Vo videu si zahrala tiež Monika Beňová a samotný „majster poriadok“ Robert Fico.

Neskôr bol Flašík zo Smeru postupne vytláčaný, nejaké signály ukazovali aj nahrávky z Gorily, kde sa spomínal istý „Fedor“, ktorý mal vyberať peniaze zo strany. Smer tiež nezostavil vládu a Flašík tak začal byť pre stranu menej zaujímavý.

V tom čase, v roku 2006, sa tiež zosobášil s Monikou Beňovou. V roku 2017 sa ale rozviedli.

Aktívny aj po tom

Flašík sa snažil preraziť aj v iných oblastiach, uchádzal sa o post riaditeľa verejnoprávnej televízie, uvádza SME, avšak neuspel. Pred štyrmi rokmi založil portál eReport. Portál nájdeme aj v zozname projektu Konšpirátori, kde je uvádzaný ako web, ktorý šíri konšpirácie a tiež kremeľskú propagandu. Pred poslednými voľbami na prezidenta podporoval Petra Pellegriniho, predtým tiež podporoval vládnu koalíciu na čele so Smerom.

Fedor Flašík dlho bojoval s rakovinou – od roku 2010, kedy sa lekári rozhodli pre pozorovanie. V roku 2018 v rozhovore pre Plusku rozprával o svojej chorobe a hovoril, že sa na rakovinu rozhodol neliečiť, lebo išlo o pomaly rastúci folikulárny lymfóm v brušnej dutine. Lekári mu odporúčali chemoterapiu, no on zvolil liečiteľa, ktorý mu fotil auru a pomocou držania kociek z Ázie sa mu mal harmonizovať organizmus.

Začiatkom tohto mesiaca sme vás informovali, že sa mu rakovina objavila v agresívnej forme a bol uvedený do umelého spánku a následne prevezený do pražskej nemocnice Motol. Tam dnes vo veku 66 rokov zomrel.