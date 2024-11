Vymažú práva žien a legalizujú znásilňovanie detí: Parlament navrhuje sobáše a pohlavný styk s dievčatami od 9 rokov

Iracký parlament navrhol novelu zákona o osobnom stave. Návrhy, ktoré boli zapracované, by mali zásadne ovplyvniť budúcnosť a ľudské práva dievčat v krajine. Zmeny by totižto umožnili uzatváranie sobášov a vykonávanie pohlavného styku s dievčatami od deväť rokov.

Ako informovali TV Noviny, ženám má byť tiež odobraté právo na rozvod, starostlivosť o deti a aj na dedičstvo. V uliciach Iraku sa po zverejnení návrhu stretlo množstvo aktivistov, ktorí svojimi demonštráciami vyjadrili nesúhlas.

Rapídny zásah do práv

Aktuálne je zákonný vek súhlasu stanovený na 18 rokov. Podľa nového návrhu by sa mal znížiť na deväť rokov. Znamená to, že so sobášom či s pohlavným stykom by mohli legálne súhlasiť už aj dievčatá, ktoré na Slovensku navštevujú tretí alebo štvrtý ročník základných škôl.

Novela tiež navrhuje, aby boli ženy zbavené práva na rozvod, starostlivosť o deti a dedičstvo. Iracký parlament sa pritom odvoláva na náboženstvo, dominuje mu moslimská skupina šiitov. Tí tvrdia, že zmeny sú plne v súlade s islamským zákonom.

V krajine sa už o podobné zmeny snažili, a to napríklad v roku 2014 a 2017. Parlament v tom čase narazil na silný odpor irackých žien. Návrh, ktorý bol predložený teraz, sa tiež stretol so silnými reakciami.

V uliciach krajiny sa stretli tisícky žien, protestujú, kritizujú zákon ako cestu k pedofílii a nazývajú ho „detským manželstvom“. Aktivisti zasa vládu obvinili z pokusu „legalizovať znásilňovanie detí“. Odborníci tvrdia, že ak novela prejde, vymaže najdôležitejšie práva žien v krajine.

Vedúci výskumník v Charham House Renada Mansoura tvrdí, že momentálna situácia je iná ako pri predošlých pokusoch. Koalícii totižto patrí parlamentná väčšina a presadenie novely je veľmi blízko. „Má to väčšie šance uspieť ako kedykoľvek predtým, predovšetkým kvôli šiítskym stranám,“ uviedol.

