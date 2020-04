Vyľudnené mesto vo Walese ovládlo stádo kašmírskych kôz. Pasú sa na trávnikoch a v záhonoch obyvateľov

Pandémia koronavírusu vo svete prináša aj úsmevné a kontroverzné momenty. Jeden taký sa aktuálne odohráva vo waleskom meste Llandudno. Ulice sú prázdne, ľudia zodpovedne dodržujú osobnú karanténu a centrum mesta tak prevzalo nemalé stádo kašmírskych kôz.

Stádo kašmírskych kôz takpovediac prevzalo vládu nad waleským mestom Llandudno, informuje spravodajský portál BBC. Predstavitelia mesta veria, že stádo do mesta prilákali vyprázdnené ulice. Kozy sa tak teraz pasú na tunajších trávnikoch a záhonoch, často priamo v záhradách miestnych obyvateľov. BBC tiež uvádza, že situácia pre obyvateľov mesta nie je ničím novým, stádo kašmírskych kôz sa do mesta zvykne dostať počas dlhších období nepriaznivého počasia. Aktuálne je však situácia trochu iná.

Pôvodom z Pakistanu

Viac ako 120 kašmírskych kôz sa do mesta Llandudno dostalo z malého polostrova Great Orme, ktorý vystupuje do Írskeho mora v susedstve približne 20-tisícového waleského mesta. Kozy, ktoré už podľa názvu pochádzajú pôvodne z oblasti Pakistanu do regiónu priniesol perzský Šáh kráľovnej Victorii po jej korunovácii v roku 1837. Z dvoch jedincov – samca a samice – sa v oblasti kašmírske kozy rozmnožili na celé stádo. Jeho reprodukcia, nakoľko ide o nepôvodný druh, je dnes kontrolovaná umelou antikoncepciou.