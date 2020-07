Výdrž nového mosta v Janove testujú pomocou 56 nákladných áut o váhe 2 500 ton

14. augusta 2018 sa začali objavovať v médiách znepokojivé správy. Diaľničný most v meste Janov, známy ako Morandiho most, sa zrútil. Pri tejto tragédii zahynulo 43 ľudí. Teraz, po takmer dvoch rokoch, sa ide otvárať nový diaľničný most ako náhrada za zrútený viadukt.

Dokopy 2 500 ton

Skúšku odolnosti mosta sa začali v nedeľu a testy majú trvať šesť dní. Počas nich nákladné automobily absolvujú niekoľko prejazdov mosta s cieľom preveriť, ako jeho konštrukcia odoláva rôznym typom zaťaženia.

Ako uvádza portál Designboom, 56 nákladných áut, z ktorých každý má hmotnosť 44 ton, takto testujú, ako most odoláva zaťaženiu. Počas prvých dňov testov použili iba 16 áut a postupne tento počet zvyšovali, pričom sa pozorne sledovalo, ako záťaž vplýva na konštrukciu.

Nový most navrhol svetoznámy taliansky architekt Renzo Piano pochádzajúci z Janova a do prevádzky by mal byť uvedený 3. augusta.

Pôvodný most spájal dve časti Janova

Zrútený železobetónový Morandiho most, ktorý bol v čase svojho dokončenia v roku 1967 všeobecne považovaný za odvážny architektonický počin, sa stal symbolom spájajúcim dve časti talianskeho prístavného mesta Janov.

Morandiho viadukt sa zrútil 14. augusta 2018, pričom z výšky 45 metrov do údolia spadli desiatky osobných a nákladných áut. Pád mosta je považovaný za celoštátnu traumu, ktorá poukázala na biedny stav infraštruktúry v celom Taliansku.