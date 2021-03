Výbuch v Bejrúte z minulého roka spôsobil aj neviditeľné škody. Podľa vedcov narušil ionosféru

Celý svet začiatkom minuloročného augusta zasiahla správa o ničivom výbuchu v prístave libanonského Bejrútu. Explózia 2750 ton dusičnanu amónneho spôsobila obrovskú katastrofu a vyžiadala si stovky životov. O strechu nad hlavou prišla viac ako desatina obyvateľov tohto mesta.

Desivý výbuch bolo cítiť vo veľkých vzdialenostiach. Zachytili ho seizmické senzory od Tuniska až po Nemecko. Teraz sa ukazuje, že explózia v Bejrúte spôsobila aj otrasy v jednej z vrstiev zemskej atmosféry, a to v ionosfére.

Ako výbuch sopky

Vedci z indického Národného technologického inštitútu sídliaceho v Rourkele a japonskej univerzity Hokkaido merali ako elektrické narušenia v ionosfére a zistili, že výbuch v Bejrúte bol porovnateľný s mnohými sopečnými erupciami,

“Zistili sme, že výbuch vytvoril vlnu, ktorá sa pohybovala v ionosfére južným smerom rýchlosťou asi 800 metrov za sekundu,” povedal Kosuke Heki z univerzity v Hokkaido.

Ionosféra sa začína vo výške asi 50 kilometrov a tiahne sa až do vesmíru, do výšky približne 500 kilometrov. Vyznačuje sa veľkým počtom voľne sa pohybujúcich elektrónov. Slnečné lúče tu štiepia niektoré atómy plynov na častice s nábojom.

Môže odhaliť aj tajné jadrové skúšky

Tím vedcov na skúmanie zmien v distribúciách elektrónov počas výbuchu použil dáta z globálneho navigačného systému a sledoval prechod akustických vĺn cez plyny. Túto metódu vedci používajú už od 90. rokov na sledovanie výbuchov sopiek, ale aj napríklad na monitorovanie utajených jadrových testov.

Jedným z prvých pokusov o zachytenie týchto vĺn bolo monitorovanie riadených explózií v uhoľnej bani vo Wyomingu na štúdium reakcie v ionosfére. Rovnaký princíp analýzy dát sa použil aj pri výbuchu v Bejrúte a vedci zistili, že narušenie ionosféry bolo podobné ako výbuchy sopiek v Japonsku.

Bejrútska explózia narušila ionosféru viac ako výbuchy v bani vo Wyomingu, keďže tie boli utlmené explóziou pod povrchom. Aj keď výbuch spôsobil zmeny v ionosfére, nie je to nič, čo by nás malo nejako ovplyvňovať a čo by malo na tejto časti atmosféry zanechať dlhodobé stopy.

Monitorovanie zmien v ionosfére je však výborný nástroj napríklad aj na zisťovanie tajných jadrových skúšok a meranie ich intenzity. Výbuch v Bejrúte mal intenzitu približne 1,1 kiloton TNT, čo zodpovedá malej atómovej bombe. Výbuch v bani vo Wyomingu mal silu až 1,5 kiloton TNT. Aj na základe týchto údajov a porovnávania toho, ako sa podpísali na ionosfére je možné určiť miesto a približnú silu utajovaných nukleárnych testov, napríklad zo strany Severnej Kórey, ktorá ich v minulosti niekoľko podnikla.