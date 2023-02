Vybrali najlepšiu európsku destináciu za rok 2023: Je len na skok od našich hraníc, Praha či Viedeň to nie je

Pri objavovaní najlepších európskych destinácií naozaj nemusíme cestovať ďaleko za naše hranice. Niekoľko unikátnych miest sa nachádza veľmi blízko Slovenska a jedno z týchto miest sa dokonca môže pýšiť titulom „Európska destinácia roka.“

Článok pokračuje pod videom ↓

Varšava uspela v hlasovaní

Prestížny cestovateľský portál European Best Destinations (EBD) vybral na základe hlasovania destináciu roka v Európe. Po uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou Covidu sa do hlasovania zapojil rekordný počet ľudí, informuje The Mayor. Takmer 700 000 hlasujúcich celkovo zo 178 krajín sveta vybralo ako destináciu roka Varšavu — hlavné mesto susedného Poľska. Podľa EBD za poľskú metropolu hlasovali predovšetkým turisti z USA, Írska, Anglicka, ale aj Austrálie. Je zaujímavé, že viac ako polovica hlasov mala pôvod mimo Európy.

Zaujala pokojná atmosféra, ale aj bezpečnosť

Pochopiteľne, u turistov hrá rolu pri hlasovaní hneď niekoľko faktorov. Varšava dýcha kultúrou a históriou, v meste nájdete pamiatky UNESCO, unikátne obnovené historické štvrte, ale aj moderné centrum, ktoré sa môže pýšiť jednou z najvyšších európskych budov. Okrem iného, návštevníci sa tu podľa EBD cítia bezpečne, čo je veľkou výhodou v porovnaní s Rímom či Parížom.

Ako ďalšie výhody uvádza portál skvelú gastronómiu, priateľské prostredie ideálne pre rodiny s deťmi, ako aj množstvo atrakcií pre mladé páry. Skúsenejší cestovatelia tiež vedia, že Varšava je pomerne ľahko a cenovo prijateľne dostupná aj v rámci dopravy, čo tiež zohráva dôležitú úlohu pri plánovaní výletu.

V rebríčku sú aj ďalšie metropoly blízko Slovenska

Rebríček portálu EBD poňal dokopy 20 miest, ktoré cestovatelia hlasovaním označili ako atraktívne. Čo sa týka blízkosti Slovenska, v rebríčku nájdeme Viedeň umiestnenú na výbornom 4. mieste, ale tiež Prahu, ktorá obsadila 19. miesto. Z hlasovania tak vyplýva, že pre turistov nie sú atraktívne len prímorské a teplé miesta, ale aj kultúrne a historické centrá strednej Európy. Kompletný zoznam miest nájdete na webe EBD.