Vták v austrálskej zoo sa dokonale naučil napodobniť detský plač. Neuveríte, že tento zvuk nevydáva dieťa

Neodmysliteľnou súčasťou návštevy prírody sú aj zvuky vtákov. Kým mnohé z nich sú jasne rozoznateľné, iné dokážu rozlíšiť iba skutoční odborníci. No a potom je tu skupina vtákov, ktoré dokážu tak napodobňovať cudzie zvuky, že dokážu zmiasť úplne každého.

Jedným z takých vtákov je aj lýrochvost nádherný (Menura novaehollandiae), ktorý dokáže zvuky okolia napodobňovať až s desivou presnosťou, uvádza portál Science Alert. Aj slávny televízny prírodovedec David Attenborough tvrdí, že jeho spev je najprepracovanejší, najkomplexnejší a najkrajší zo všetkých vtákov.

Aj keď hodnotenie “najkrajší” asi nemusí byť vždy pravdou. Dobrým príkladom je aj video lýrochvosta z austrálskej zoo v Sydney. Sedemročný vták menom Echo, sa tam dokonale naučil napodobniť plač ľudského dieťaťa.

Bet you weren’t expecting this wake-up call! You’re not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls – including a baby’s cry!

📽️ via keeper Sam #forthewild #tarongatv #animalantics pic.twitter.com/RyU4XpABos

— Taronga Zoo (@tarongazoo) August 30, 2021